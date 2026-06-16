Instagram-sztár lett a zöld-foki-szigeteki kapus – élő hírfolyam a foci-vb hatodik napjáról

Egy évvel meghosszabbították a német válogatott Antonio Rüdiger szerződését a spanyol labdarúgó-bajnokságban ezüstérmes Real Madridnál.

A Real kedden jelentette be, hogy a 33 éves játékos a megállapodás értelmében 2027 nyaráig marad az egyesületnél.

Rüdiger 2022-ben igazolt a Realhoz, amellyel azóta megnyerte a Bajnokok Ligáját, a spanyol bajnokságot és a Király Kupát is.

Csereként állt be a németek első vb-meccsére

A védő csereként kapott lehetőséget a német válogatott első világbajnoki mérkőzésén, amelyen a Nationalelf 7-1-es győzelmet aratott vasárnap az újonc Curacao felett. A németek szombaton Elefántcsontparttal, június 23-án pedig Ecuadorral találkoznak még a csoportkörben. Rüdiger sérülések miatt az előző idényben csak 26 tétmeccsen lépett pályára a Realban, amely egyetlen trófeát sem nyert.

A madridi csapat régi-új vezetőedzővel vág neki a következő szezonnak, ugyanis a portugál José Mourinho irányítja majd a csapatot, aki 2010 és 2013 között már dolgozott a klubnál.