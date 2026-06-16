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Instagram-sztár lett a zöld-foki-szigeteki kapus – élő hírfolyam a foci-vb hatodik napjáról

foci vb 2026 élő hírfolyam hatodik nap
Maddie Meyer - FIFA / FIFA via Getty Images
admin Dajka Balázs
2026. 06. 16. 13:27FRISSÍTVE: 2026. 06. 16. 13:44
foci vb 2026 élő hírfolyam hatodik nap
Maddie Meyer - FIFA / FIFA via Getty Images
Folytatódik a meccsdömping a labdarúgó-világbajnokságon, a hatodik napon bemutatkozik az előző torna két döntőse, Argentína és Franciaország, valamint a titkos esélyesek között emlegetett Norvégia is. A meccsek előtt és alatt pedig beszámolunk minden izgalmas és érdekes hírről, ami a vébével kapcsolatos.
13:44

Hogyan lehetne világbajnok Ronaldo?

Június 16. Ezen a végtelenné növesztett napon játszódik James Joyce Ulysses című regénye. Vajon nézi-e magyar származású főhőse, Leopold Bloom a most zajló foci-vb-t? Ha rajta múlna, milyen rendszerben bonyolítanák le a meccseket? És hogyan lehetne mégis világbajnok a portugálokkal elbukó Ronaldo? Kimaradt ziccerek. Fehér Renátó írása.

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Június 16. Ezen a végtelenné növesztett napon játszódik James Joyce Ulysses című regénye. Vajon nézi-e magyar származású főhőse, Leopold Bloom a most zajló foci-vb-t? Kimaradt ziccerek. Fehér Renátó írása.
13:26

Rüdiger új szerződést kapott a Realtól

Egy évvel meghosszabbították a német válogatott Antonio Rüdiger szerződését a spanyol labdarúgó-bajnokságban ezüstérmes Real Madridnál.

A Real kedden jelentette be, hogy a 33 éves játékos a megállapodás értelmében 2027 nyaráig marad az egyesületnél.

Rüdiger 2022-ben igazolt a Realhoz, amellyel azóta megnyerte a Bajnokok Ligáját, a spanyol bajnokságot és a Király Kupát is.

Csereként állt be a németek első vb-meccsére

A védő csereként kapott lehetőséget a német válogatott első világbajnoki mérkőzésén, amelyen a Nationalelf 7-1-es győzelmet aratott vasárnap az újonc Curacao felett. A németek szombaton Elefántcsontparttal, június 23-án pedig Ecuadorral találkoznak még a csoportkörben. Rüdiger sérülések miatt az előző idényben csak 26 tétmeccsen lépett pályára a Realban, amely egyetlen trófeát sem nyert.

A madridi csapat régi-új vezetőedzővel vág neki a következő szezonnak, ugyanis a portugál José Mourinho irányítja majd a csapatot, aki 2010 és 2013 között már dolgozott a klubnál.

13:17

Indul a hatodik nap

21 órától jön a Franciaország-Szenegál meccs, egy olyan párosítás, amely a 2002-es vébé egyik nagy meglepetését hozta, akkor az afrikai csapat 1-0-ra verte a címvédőt.

Éjfélkor Erling Haaland első vb-meccsén lép pályára, a norvégok ellenfele Irak lesz. A magyarországi argentin rajongók hajnali 3-ra állítsák az ébresztőt, a négy évvel ezelőtti győzte ugyanis ekkor kezd Algéria ellen, majd a játéknapot az Ausztria-Jordánia találkozó zárja magyar idő szerint reggel 6-tól.

A komplett vb-menetrendet itt találja.

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