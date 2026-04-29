„Kemény” – Manuel Neuer olyan statisztikát hozott össze a BL-ben, amire nem lehet büszke

Sokáig emlékezetes első mérkőzést játszott egymással a címvédő PSG és a Bayern München a Bajnokok Ligája elődöntőjében, a kilencgólos őrületből végül a franciák jöttek ki győztesen, 5-4-es előnyből várhatják a németországi visszavágót.

Manuel Neuer úgy kapott öt gólt, hogy egyetlen védése sem volt a mérkőzésen.

Az ESPN statisztikái szerint az elmúlt 16 évben egy kapusnak sem volt ilyen csapnivaló mutatója a Bajnokok Ligája egyeneses kieséses szakaszában.

Hát, kemény. De láttátok a gólokat, nehéz lett volna bármelyikbe is beleérni. Kettőnél közel jártam, de vannak olyan alkalmak, amikor egyszerűen nincs szerencsénk nekünk, kapusoknak. Na meg a gólszerzők is világklasszis futballisták

– mondta a meccset követően Neuer, amikor arról kérdezték, hogy nem védett egyszer sem.

A párharcról azt mondta, elég drámai volt az első meccs, de neki és a védelemnek is többet kell tennie a továbbjutásért, az öt kapott gól elfogadhatatlan.

De azért nem dugjuk a fejünket sem a homokba, előre tekintünk

– tette hozzá.

Az biztos, hogy a visszavágón nehéz lesz überelni az első mérkőzést. Még soha nem esett ennyi gól a BEK/BL történetében egy elődöntős meccsen, és olyan is először fordult elő a legjobb négy között, hogy mindkét csapat legalább négyszer betaláljon.