Ugrai Rolandot sem az eső, sem az ellenfél nem tudta megállítani

Továbbra is veretlen és holtversenyben éllovas az Atromitosz csapata a görög Szuperligában. A hétvégén rendezett 5. fordulóban a Levadiakosz vendégeként Ugrai Roland is a kezdőcsapatba került, mi több, a 62. percben nagyon szép gólt rúgott. Az esőtől felázott talajon is át tudta verni a nyámnyilán védekeze védőt és egy váratlan ütemű lövássel kilőtte a hosszú alsó sarkot.

Az Atromitosz 2-0-ra nyert, Ugrait a 84. percben cserélték be. A Diósgyőrtől elzavart támadó harmadik meccsén a második gólját szerezte. Hazai oldalon Windecker Józsefet nem nevezték a mérkőzésre.