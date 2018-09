Így kell búcsúzni: két gólt szerzett és két 11-est kivédett a Dortmund legendája

Két magyar is bekerült a Bundesliga-álomcsapatba

A Borussia Dortmund korábbi kapusa, Roman Weidenfeller két gólt szerzett dortmundi búcsúmérkőzésén, és két büntetőt is kivédett.

Mintegy 70 ezer szurkoló tekintette meg a helyszínen a gálameccset, amelyen a BVB-Allstars 4-1-re legyőzte a Roman és barátai elnevezésű csapatot. A 38 éves kapus mindkét együttesben szerepelt.

Korábbi edzőjén, Jürgen Kloppon kívül ott volt például Lukas Podolski, Per Mertesacker, Christoph Kramer, Marcel Schmelzer, Sven Bender, Neven Subotic, Alexander Frei és Mohamed Zidan is.

Weidenfeller 2002-ben az 1. FC Kaiserslauterntől igazolt a Borussia Dortmundhoz, amelynek színeiben tavaszig 349 meccsen szerepelt.

A Bundesligát és a német kupát is kétszer nyerte meg, a Bajnokok Ligájában 2013-ban döntős volt, a német válogatottal pedig 2014-ben világbajnoki címet nyert.