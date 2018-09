Ellopta az ellenfélnek szánt üzenet a ravasz focista

Mit tehet egy futballedző, ha meccs közben közölni szeretne valamit a játékosaival? Megpróbálhatja túlüvölteni a stadion alapzaját, kihívhatja valamelyik játékosát az oldalvonalhoz, hogy instrukciókkal lássa el, vagy éppen egy cserét kihasználva beküldhet egy cetlit a legfontosabb tennivalókkal az újonnan beálló emberével.

A Rapid Wien edzője utóbbi módszert választotta a román FCSB elleni meccsen, amely arról döntött, hogy ki jut fel az Európa Liga főtáblájára.

A hosszabbításban becserélt Manuel Marticcsal beküldött egy kis cetlit, amelyet Stefan Schwab kapott meg. Ám alighogy eljutott a címzetthez az üzenet, a románok szemfüles játékosa, Raul Rusescu egyszerűen kiszedte a kezéből, összegyűrte és eldobta.

This deserves the Puskas Award!!! It doesn’t need to be a goal, it just needs to be brilliant. And Raul Rusescu’s wonderful way of stopping Rapid Wien from communicating with their manager is just… AMAZING. A true legend. Probably a target for Mourinho right now. pic.twitter.com/P3bhwejLG0

— Emanuel Roşu (@Emishor) 2018. augusztus 31.