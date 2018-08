Európa Liga: a Chelsea és a BATE Boriszov is újra Magyarországra jön

Az Európai Labdarúgós-szövetség (UEFA) illetékesei kisorsolták az Európa Liga csoporkörét Monte-Carlóban, így megkapta a MOL Vidi FC is a csoportját. A magyar bajnok az előzetes rangsor alapján a 4. kalapba került, így csak az volt biztos a sorsolást megelőzően, hogy nem kerülhet egy kvartettbe az Apollón, a Rosenborg, a Vorszkla Poltava, a Slavia Praha, az Akhisar Belediyespor, a Jablonec, az AEK Larnaca, a Glasgow Rangers, a Dudelange, a Spartak Trnava és a Sarpsborg csapataival.

Ezek után megérkezett két legendás labdarúgó, Aron Winter és Hernán Crespo segített kihúzni a 12 csoport csapatait. A Vidit teljesen utolsóként, 48.-ként húzták ki és az L csoportba került, amelyben

a Chelsea, a PAOK, a BATE Boriszov csapatai kaptak még helyet.

Az angol gigász utoljára 2014 augusztus 13-án lépett pályára a Groupama Arénában, az ünnepélyes megnyitó keretein belül. A BATE Boriszov a 2015-ös BL-selejtezők során játszott már az akkori Videotonnal, Székesfehérváron 1-1-s döntetlen született, míg a visszavágót 1-0-ra húzták be a fehéroroszok. Érdekesség, hogy a BATE a Debrecennel kétszer is összekerült selejtezők során, így összesen hatszor játszott magyar csapat ellen, de csak egyetlen meccsen maradt alul.

Ami a további magyar érdekeltséget illeti, Kleinheisler László és Kádár Tamás csapatai egy négyesbe kerültek a csoportban, a kvartettben még a Stade Rennais és a Jablonec található. Szintén összekerült Szoboszlai Dominik csapata az FC Salzburg a B csoportban összekerült a Gulácsi Péterrel felálló Leipziggel, rajtuk kívül pedig a skót Celtic és a norvég Rosenborg szerepel majd ugyanitt.

Szántó Tamás csapata, a Rapid Wien a G csoportban szerepel majd a Villarreal, a Szpartak Moszkva és a Rangers FC mellett.

2018. augusztus 31.