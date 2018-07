Rooney orra úgy eltört, hogy patakokban folyt a vére

Wayne Rooney alig igazolt még az amerikai labdarúgó bajnokságba (MLS), rögtön a Stieber Zoltánt is foglalkoztató DC United csapatkapitánya lett. Első gólja sem váratott magára, a Colorado Rapids elleni 2-1-es győzelem alkalmával talált be az angol csatár, összességében négy meccsre volt szüksége az első találathoz.

A mérkőzés valószínűleg így sem marad kellemes emlék Rooney számára, ugyanis a hosszabbítás utolsó perceiben akkorát kapott egy védőtől, hogy eltört az orra. Miután fölkászálódott a földről – nulla fetrengést követően – a nézők elborzadva látták, hogy gyakorlatilag az egész arcát vér borítja.

I’m proud to say this that this man was the first footballer I started idolising. White Pele. Miss you @WayneRooney. pic.twitter.com/ex2GVCc7GW

— Kyrie Harshving (@krazyhandles) 2018. július 29.