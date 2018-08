Ibrahimovic az 500-ra hajt

Zlatan Ibrahimovic a mai labdarúgás egyik különös figurája. Egyrészt rendkívül megosztó a stílusa, ami valakinek megkapó, másoknak túl pökhendi, másrészt viszont vitathatatlanul tehetséges játékos. A 36 éves csatár az utóbbi években kendőzetlenül fogalmazza meg gondolatait és céljait, a napokban az utóbbira láttunk példát.

Ibrahimovic ugyanis elárulta egy interjúban, hogy már csak kettő találatra van attól, hogy megszerezze pályafutása 500. gólját. Ha félretesszük a tényt, hogy mennyire “ibrás” egyáltalán az, hogy számolja, akkor azért az is kiderül, nem véletlenül tartották a világ egyik legjobbjának a posztján.

A kritika az, ami motivál és még jobb teljesítményre sarkall. Most is mondták, hogy nem rúgok mostanában elég gólt. Kettő gólra vagyok az 500. találattól. Remélem már szombaton sikerül megszereznem őket

– foglalta össze a Los Angeles Galaxy csatára a terveit.

Ibrahimovic is just TWO goals away from 5️⃣0️⃣0️⃣!

Yep, OF COURSE he’s been counting! 😂 pic.twitter.com/50InZW8OwH

— Goal (@goal) 2018. augusztus 11.