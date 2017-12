Kane Shearer rekordját megdöntve lett 2017 legjobb góllövője

Harry Kane mostanáig 36 gólt szerzett a 2017-es évben a Premier League-ben, és az idei utolsó meccsét gyorsan emlékezetessé tette, mert a Southampton ellen a 22. percben befejelte Christian Eriksen beadását.

Idén lehet, hogy ez volt a legkönnyebb gólja Kane-nek, aki 37. 2017-es bajnoki találatával lehagyta Alan Shearert, aki az 1995 óta volt a liga rekordere. A korábbi kiváló angol csatár a Twitteren gratulált Kane-nek, megjegyezve, igazán méltó arra, hogy ő legyen az új csúcstartó.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. 👏🏻🙋🏼‍♂️

— Alan Shearer (@alanshearer) 2017. december 26.