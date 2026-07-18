Megint körbeudvarolta egymást Trump és Infantino

Donald Trump amerikai elnök méltatta Gianni Infantino döntését, amivel lehetővé tette, hogy az amerikai Folarin Balogun egy mérkőzésre szóló eltiltását felfüggesszék a belgák elleni nyolcaddöntőre.

A döntést azután hozták meg, hogy Trump telefonon egyeztetett a FIFA elnökével Balogun piros lapja ügyében. A társházigazda Egyesült Államok egyébként így is simán kikapott 4-1-re.

Trump így idézte fel a történteket: „Kénytelen voltam felhívni Giannit, és csak egy ajánlást tettem neki. Azt mondtam: » Gianni, szeretnék tenni egy javaslatot. Engedd pályára lépni a srácot!«” Ezután nevetve kijavította magát: „Nem, nem egészen így mondtam. Inkább azt mondtam: » Szeretnék panaszt tenni.« Az igazság az, hogy fogalmam sem volt, mi lesz a folyamat vége, de végül a lehető legjobban alakult, mert nem lett belőle vita. Belgium megnyerte a meccset, a mi csapatunk pedig teljes kerettel játszhatott. Ha jobban belegondolunk, Gianni, megint nagyszerű döntést hoztál. Bár tudom, hogy ezért valószínűleg sosem fogsz elismerést kapni.”

Trump és Infantino pénteken a Trump Towerben, Manhattanben állt a nyilvánosság elé, a sajtó kérdéseire egyikük sem válaszolt, helyette az észak- és közép-amerikai hármas rendezésű tornát, de főleg egymást méltatták.

„Mindez nem valósulhatott volna meg ön nélkül – és ezt azért mondom, mert így igaz. Nincs szüksége dicséretekre, elnök úr, de ez a világbajnokság nem lehetett volna ekkora siker az ön támogatása nélkül” – hízelgett Infantino, majd arra biztatta a termet, hogy tapsolja meg Trumpot.

Infantino ismét úgy jellemezte az általa vezetett szervezetet, mint „az emberiség hivatalos boldogságszolgáltatóját”, amire Trump közbevágott, és megjegyezte, hogy „feltéve, ha a csapatod nyer.”

A FIFA-elnök azt is mondta Trumpnak: „Ön azt ígérte nekem, hogy Amerika tárt karokkal fogadja majd a világot. És valóban így is történt. Mindenki, aki eljött ide, nagyszerűen érezte magát, és azok is élvezték a világbajnokságot, akik otthonról követték az eseményeket.”

Az amerikai vendégszeretet nem élvezhette az egyik legjobb afrikai játékvezető, a szomáliai Omar Artan, akinek 14 órás kihallgatás után megtagadták a belépését az országba, a szomáliai as-Sabáb terrorszervezettel való vélelmezett kapcsolatáról hivatkozva, de erről Infantino nem emlékezett meg beszédében.

Nem beszélt arról sem, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie az iráni válogatottnak a világbajnokság során. Az irániak Mexikóban voltak kénytelenek edzeni a vízumkorlátozások miatt, noha a meccseiket az USA-ban játszották. A világbajnokság négy részt vevő országára – Iránra, Haitire, Szenegálra és Elefántcsontpartra – amerikai beutazási korlátozások vonatkoztak, ami miatt a legtöbb szurkolójuk el sem tudott utazni a tornára.

(The Athletic)