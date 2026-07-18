Tíz játékos távozott, de stabil élvonalbeli kézicsapatot ígér a Fradi szakosztály-igazgatója

A kormányváltás után a Fradi férfikézicsapatánál május 22-án hívták össze a játékosokat, amikor állítólag közölték velük a 300 ezer forintos ajánlatot, hozzátéve, hogy amennyiben ezt nem fogadják el, akkor az NB I-ben sem indulhat a csapat.

Lapunk akkor megkereste a klubot, és azt a választ kapta, hogy

az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabdacsapata az élvonalban versenyezzen, az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály együttes erővel dolgozik.

Közben edzői fronton sem volt minden rendben, Pásztor István januárban jelezte, hogy a szezon végén távozik, utódjaként pedig Kilvinger Bálintot nevezték meg. Aki aztán június közepén aláírt a Szigetszentmiklósi KSK együtteséhez.

Rutinos kézisek és tehetséges fiatalok

A klub honlapján megjelent hír szerint az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú-utánpótláscsapatot irányító Kiss György lett az edzője.

A klub szombati tájékoztatása szerint a keret kialakult. A 198-szoros válogatott Lékai Máté maradt, a már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron viszont távozott Csörgő Kristóf, Debreczeni Dávid, Deményi Xavér, Füzi Dániel, Győri Kristóf, Győri Mátyás, Karai Miklós, Kiss Bence és Prainer Viktor, illetve Ancsin Gábor is.

Ugyanakkor az FTC Kézilabda Akadémiától kilencen is csatlakoztak az NB I-es kerethez, amelyben számos rutinos kézilabdázó mellett a legtehetségesebb fiatalok is megmutathatják magukat.

Nehéz időszakon vagyunk túl, a tárgyalássorozat után viszont olyan keret alakult ki, amely gazdasági szempontból kezelhető, és amely szerintem sok örömet okoz majd a szurkolóknak, de biztosan jelentősen erősebb annál, mint amelyre talán a közvélemény számíthatott a sajtóban megjelent hírek alapján

– mondta Paál László, a kézilabda-szakosztály igazgatója.

„Külön köszönöm a játékosok rugalmasságát, a sportágban szokatlan, hogy ebben az időszakban tárgyaltunk szerződésekről, de a csapat első osztályú szereplése érdekében muszáj volt fájó döntéseket hoznunk. Átalakult a keret, de hiszem, hogy stabil élvonalbeli együttesünk lesz, amely azért is különösen fontos, mert így van kézzelfogható, elérhető cél az utánpótlás-akadémiánkon nevelkedő tehetségek számára.

Az elmúlt években is számos fiatal kapott esélyt, ez most is így lesz, és remélem, hogy a következő generáció is élni tud a lehetőséggel.

A felkészülés július utolsó hetében kezdődik.