Ez vár a magyar pólóválogatottra az Eb-középdöntőben

Sorrendben Hollandiával, Szerbiával és Spanyolországgal találkozik a középdöntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon.
Varga Zsolt csapata mindhárom csoportmeccsét megnyerte, Franciaországot 15-7-re, Montenegrót 13-10-re, Máltát pedig 21-6-ra verte, így élen zárt a négyesben.
A középdöntőben a C csoportból érkeznek az ellenfelek, azt a négyest a házigazda szerbek nyerték 8 ponttal, mögöttük Spanyolország lett a második (6 pont), Hollandia a harmadik (4), Izrael pedig három vereséggel pottyant ki.
A két középdöntős csoportból az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.
A magyarok középdöntős programja:
péntek:
Magyarország – Hollandia 18.00
vasárnap:
Magyarország – Szerbia 20.15
kedd:
Magyarország – Spanyolország 18.00
A középdöntős csoport állása:
1. Magyarország 6 pont
2. Szerbia 5
3. Spanyolország 3 (+6-os gólkülönbség)
4. Montenegró 3 (-2)
5. Hollandia 1
6. Franciaország 0
A csapatok a középdöntőbe hozták magukkal a csoportellenfelekkel szemben elért eredményeket.