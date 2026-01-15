Ez vár a magyar pólóválogatottra az Eb-középdöntőben

Sorrendben Hollandiával, Szerbiával és Spanyolországgal találkozik a középdöntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon.

Varga Zsolt csapata mindhárom csoportmeccsét megnyerte, Franciaországot 15-7-re, Montenegrót 13-10-re, Máltát pedig 21-6-ra verte, így élen zárt a négyesben.

A középdöntőben a C csoportból érkeznek az ellenfelek, azt a négyest a házigazda szerbek nyerték 8 ponttal, mögöttük Spanyolország lett a második (6 pont), Hollandia a harmadik (4), Izrael pedig három vereséggel pottyant ki.

A két középdöntős csoportból az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.