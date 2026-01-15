vízilabdavízilabda ebmagyar férfi vízilabda válogatottmagyar férfi vízilabda-válogatott
Ez vár a magyar pólóválogatottra az Eb-középdöntőben

Magyar férfi vízilabda válogatott eb középdöntő menetrend
Czeglédi Zsolt / MTI
24.hu
2026. 01. 15. 03:33
Magyar férfi vízilabda válogatott eb középdöntő menetrend
Czeglédi Zsolt / MTI

Sorrendben Hollandiával, Szerbiával és Spanyolországgal találkozik a középdöntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon.

Varga Zsolt csapata mindhárom csoportmeccsét megnyerte, Franciaországot 15-7-re, Montenegrót 13-10-re, Máltát pedig 21-6-ra verte, így élen zárt a négyesben.

A középdöntőben a C csoportból érkeznek az ellenfelek, azt a négyest a házigazda szerbek nyerték 8 ponttal, mögöttük Spanyolország lett a második (6 pont), Hollandia a harmadik (4), Izrael pedig három vereséggel pottyant ki.

A két középdöntős csoportból az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

A magyarok középdöntős programja:

péntek:
Magyarország – Hollandia 18.00

 

vasárnap:
Magyarország – Szerbia 20.15

 

kedd:
Magyarország – Spanyolország 18.00

 

A középdöntős csoport állása:
1. Magyarország 6 pont
2. Szerbia 5
3. Spanyolország 3 (+6-os gólkülönbség)
4. Montenegró 3 (-2)
5. Hollandia 1
6. Franciaország 0

A csapatok a középdöntőbe hozták magukkal a csoportellenfelekkel szemben elért eredményeket.

