Először nyert BL-meccset hazai pályán a Debrecen női kézicsapata

Hazai pályán még nem szerzett pontot a BL-idényben Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese, ám eddigi két győzelme egyikét éppen Hamarban aratta, ahol 30-28-ra múlta felül norvég riválisát.

Ezúttal saját közönsége előtt bizonyíthatott, ám a négy friss világbajnok norvég játékossal érkező Storhamar 6-2-es előnnyel nyitott. A Debrecen csapatkapitánya, a gólok sorát megnyitó Tóvizi Petra jobb karja megsérült, társai egy háromgólos sorozattal nélküle is egy találatra zárkóztak (6-7), a 19. perc végére pedig az egyenlítés is összejött (8-8).

Tóvizi tudta vállalni a játékot, a támadásban elkövetett debreceni hibák nyomán azonban visszaállította a négygólos különbséget a Storhamar, sőt az addigi legnagyobb előnyt is kidolgozta (8-13). A Debrecen több mint tíz percen keresztül nem talált be, a sok technikai hibát hozó, nem túlságosan magas színvonalú találkozó szünetére mégis csupán három találat volt a hátránya (10-13)..

A második félidő elején mínusz egyre közelített a korábbiaknál sokkal hatékonyabban védekező vendéglátó (12-13), majd egy 3-0-s periódussal, 16-16-nál egyenlített. A második félidőben remeklő Hámori Konszuéla vezérletével az elöl a technikai hibák számát minimalizáló Debrecen 22-20-ra vezetett a záró tíz perchez közeledve.

A végjátékra kapkodóvá vált a norvég együttes játéka, hat perccel a végső dudaszó előtt 25-21 volt az állás. Noha innen két találatra még közelítettek a vendégek, a szezonban először ünnepelhetett két BL-pontot a Hódos Imre Sportcsarnokban a Debrecen, amely hat ponttal az ötödik helyen áll csoportjában.

Adrianna Placzek 11 védéssel, Hámori a mezőny legeredményesebbjeként hat góllal vette ki részét a sikerből.

Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, A csoport, 9. forduló DVSC Schaeffler – Storhamar HE (norvég) 26-24 (10-13)

(MTI)