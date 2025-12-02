kézilabdanői kézi vbnői kézi vb 2025női kézilabda
Sérülés miatt kellett cserélni a magyar válogatott keretében

Katona Tibor / MTI
2025. 12. 02. 19:46
Katona Tibor / MTI

Kovács Anett váltja a sérült Grosch Vivient a magyar női kézilabda-válogatottban, adta hírül a szövetség.

A jobbszélső Grosch az Irán elleni, szombati csoportmérkőzésen sérült meg, a közlemény szerint pedig nincs bevethető állapotban, ezért nem is tartott a csapattal Rotterdamba. Helyére a MOL Esztergom jobbszélsője, Kovács Anett érkezett a keretbe, akiről még a felkészülés végén derült ki, közvetlenül a vb előtt, hogy izomsérülése van. Azóta viszont felépült, labdás edzésen is részt vett már.

A magyar válogatott a maximális négy ponttal érkezett a középdöntőbe, ahol szerdán 18 órától Románia ellen lép pályára. A továbbiakban Japán és Dánia lesz az ellenfele, az első két helyezett pedig a legjobb nyolc közé jut.

