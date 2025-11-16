Ezt a pofont nehéz lesz feldolgozni – osztálynapló a magyar-ír vb-selejtezőről

Május elejét írtuk, a magyar válogatott már elbukta a törökök elleni Nemzetek Ligája-playoffot (1-3, 0-3) és kiesett a sorozat B divíziójába, ám a világbajnoki selejtezők még nem kezdődtek el. Az MLSZ elnöke ennek ellenére bejelentette: saját új mandátumának lejártáig, azaz öt évvel, egészen 2030-ig meghosszabbítja a szövetségi kapitány, Marco Rossi szerződését a válogatott élén. A döntésről akkor ezt írtam kéthetente megjelenő hírlevelemben:

Mit üzen, ha az utóbbi tizenegy meccséből kettőt nyerő kapitány a selejtezők előtt kap ötéves szerződéshosszabbítást? Nem sokat, csak annyit: nincs B terv, csupán reménykedés.

Ma már világosan látszik, tényleg nem volt B terv. A csapat a posztján megerősített kapitánnyal azóta csupán három meccset nyert meg – Azerbajdzsán (2-1), valamint kétszer Örményország (2-0, 1-0) ellen, mindannyiszor kínkeservesen – és végül selejtezős csoportjában is csak a harmadik helyen végzett, miután oda-vissza öt gólt kapott Írországtól. A mindent eldöntő írek elleni hazai meccsen mindjárt hármat.

Összehasonlításképp: az ellenfél az elmúlt bő két évben egyetlen másik mérkőzésén sem talált be kettőnél többször, az utolsó ilyen alkalom elszenvedője pedig Gibraltár volt.

Úgy fest, mintha a magyar labdarúgás irányítói belekényelmesedtek volna abba, hogy a válogatott menetrend szerint elfedi a hátország hiányosságait; hogy Rossi és stábja rendszerint képes erőn felül teljesíteni a csapattal; hogy a semmiből talál meg részfeladatokra akár még a legmagasabb szinten is alkalmazható játékosokat (Nikitscher, Lukács, hogy csak a legközelebbi példákat említsem). Talán ők maguk is elhitték, hogy ez a csapat soha nem csuklik majd össze, mert tartása van, identitása, s mert kapitánya olyan varázsló, akinek viszonya évek alatt sem kopik meg a játékosaival.

Tévedtek? Talán. Ezzel együtt az írek elleni hazai meccset a játék képe alapján be lehetett volna húzni, ám éppen az a csapat, amely korábban éveken át hozta kézzelfogható közelségbe számunkra a siker mámorát, most – kezdetleges hibák egymásra halmozásával – önmagát ejtette ki csoportjából.

Tartok tőle, hogy ezt nem lesz egyszerű földolgozni. Addig is, és mert nem tehetünk mást, osztályozzuk a játékosok teljesítményét szokásaink szerint.