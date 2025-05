Kele János: MLSZ – csak Rossi, más senki

A Magyar Labdarúgó Szövetség pénteki közgyűlése előtt Csányi Sándor bejelentette, hogy Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya szerződést hosszabbított, és a tervek szerint 2030 júniusáig marad a posztján.

A magyar futballipar irányítói ezzel lényegében kimondták, hogy a kapitány sorsa független attól, hogyan szerepel a nemzeti csapat a 2025 őszén lejátszandó világbajnoki selejtezőkön – végső soron tehát attól is, sikerül-e a válogatottnak 1986 után újra kivívnia a vb-szereplés jogát. Nehéz ezt másképp lefordítani, mint úgy, hogy a szövetség nem tekinti elvárásnak, hogy a csapat bekerüljön a legjobb tizenhat európai válogatott közé (ennyi UEFA-tagország vehet részt a 48 résztvevősre bővített világbajnoki mezőnyben), hiszen közvetlenül a selejtezők előtt, egyetlen meccs lejátszása nélkül határozott arról, hogy kitolja a szövetségi kapitány eredetileg idén év végéig, vagyis a selejtezősorozat lezárultáig szóló szerződését.

Tekintsünk el most egy pillanatra attól, mennyire jó kapitány Rossi – tapasztalataink és összehasonlítási alapot képző élményanyagunk alapján: eléggé az –, és vizsgáljuk egy pillanatra a döntést pusztán elvi szinten. Ha innen nézzük, legalábbis kérdéses, van-e értelme egy selejtezősorozatra rá sem fordulva, az eredményektől lényegében függetlenül biztosítani a kapitányt arról, hogy posztja teljes, tökéletes biztonságban van. Ráadásul mindjárt egy egész további vb-ciklusra. Az MLSZ ezzel lényegileg azt is mondja ugyanis, hogy a 2028-as Eb-re való kijutás esetleges elmaradása sem ingatná meg az olasz edzőbe vetett bizalmat – ami első blikkre legalábbis érdekes állítás, hiszen azt, hogy az elmúlt tizenévben jelentősen feltőkésített, állami hátszélben vitorlázó magyar futball számára elemi, mondhatni minimális elvárás a huszonnégyes Eb-mezőnybe való bejutás, eddig épeszű ember nemigen vitatta a sportág környékén. Ez a döntés most mégis mintha mást üzenne.

De akkor mit üzen?