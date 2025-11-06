Kézi-BL: íratlan szabályt rúgott fel a korábbi veszprémi edző, eltiltották

Súlyos sportszerűtlenség miatt büntetett két korábbi veszprémi edzőt az Európai Kézilabda Szövetség.

, a Barcelona vezetőedzőjét eltiltották egy Bajnokok Ligája-meccsre és 1500 eurós pénzbírságot kapott, míg a Wisla Plockot irányító Xavi Sabatét 750 euróra büntették.

A döntés előzménye, hogy a két csapat október 23-án, Lengyelországban játszott egymással a Bajnokok Ligájában, 11 másodperc volt már csak vissza a mérkőzésből, a katalán vendégcsapat pedig 34-23-ra vezetett, amikor Ortega időt kért. Sabaté ezt már akkor kifogásolta, majd mikor a Barca kihagyta a támadást, a Plock pedig az üres kapuba dobott (beállítva a 24-34-es végeredményt). A két edző közti szóváltás elfajult, a játékosoknak kellett őket szétválasztani.

A meccs összefoglalója:

Ahogy arra a Mundo Deportivo is felhívta a figyelmet, Ortegának minden joga megvolt az időkérésre, csakhogy a sportágban íratlan szabály, hogy nagyarányú különbségnél a meccs végén nem kér időt az előnyben lévő csapat.

Ortega és Sabaté még együtt dolgoztak a Veszprémnél, majd mikor előbbit kirúgták, addigi másodedzője vette át az irányítást. A Mundo szerint emiatt elmérgesedett a kettejük közti viszony, mert Ortega akkor árulásnak vette, hogy Sabaté elfogadta a felkérést.