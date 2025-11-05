„Megpróbáltam megszorítani ezt a vadállatot, de nem sikerült” – Jászó Ádám és Zombori Gábor két arannyal nyitotta az úszó ob-t

Jászó a sprinttávokhoz méltó módon centizte, vagy inkább milliméterezte ki a győzelmeit: 100 gyorson 0.02-vel előzte meg Németh Nándort, 50 háton pedig 0.05-tel ért előbb a falhoz Papp Sebestyénnél.

„Örülök, hogy így sikerült ez a nap, örülök az időknek is. Nagy egyéni csúcsot úsztam száz gyorson, jót csatáztam Németh Nándival, nagyon szoros volt. Megmondom őszintén, erre nem nagyon számítottam, mert Nándi azért mégiscsak Nándi, jó érzés, hogy én jöttem ki a végén jobban. Ötven háton meg úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, beleadok mindent, aztán így sikerült” – idézte a szövetség honlapja Jászó Ádámot.

Zombori Gábor mindjárt három éremmel nyitott: győzött 200 vegyesen, majd ha nem is sokkal, de 100 mellen megelőzte a táv hovatovább örökös bajnokát, az egyébként már három éve visszavonult Horváth Dávidot. Később még 50 háton is odaért a harmadik helyre, avagy látszik, komoly lökést kapott a Világkupa során.

Korrekt nap volt, kezdtünk egy kettő vegyessel, közel voltam az egyéni csúcshoz. Aztán száz mellen meglepetésemre behúztam az aranyat – már kvázi, mert az osztrákok azért megelőztek –, aztán ötven háton megpróbáltam megszorítani ezt a vadállatot, Jászó Ádámot, de nem sikerült

– mondta Zombori Gábor.

Betlehem Dávid ugyan nem úszott Amerikában, viszont ő az őszi, nyíltvízi sikerszéria lendületét hozta át a medencébe, és hatalmas fölénnyel győzött 1500-on. 14:27-es ideje a világ idei legjobbja, három másodperccel jobb, mint amivel az ausztrál klasszis, Sam Short nyerte a Vk-futamokat.

„Ez üzenet mindenképp, elsősorban magamnak. Nem jöttek olyan formában a többiek, mint szerettem volna, azaz, hogy őszinte legyek, nyolcszáz és ezer között kicsit untam magam és leginkább a saját démonjaimmal kellett küzdenem, de ez kevésbé sikerült. Fájt, és már régóta fájt, de nem volt mellettem senki, akit nézzek, úgyhogy végül az volt bennem, hogyha lekörözök mindenkit, akkor talán tudok egy 14:20 elejét úszni, vagy még jobbat is. Ez nem jött össze, már nagyon kapartam a végén, és nem lesz olyan idő, amilyet szeretnék” – nyilatkozta az olimpiai bronzérmes Betlehemet.

A hölgyeknél ugyanezen a távon sokáig együtt haladt Késely Ajna, Nagy Napsugár és Mihályvári-Farkas Viktória, aztán a BVSC kiválósága ellépett ezer méter után és biztosan győzött, ami kifejezetten jó hír azok után, hogy a szingapúri vb-t makacs sérülése miatt ki kellett hagynia.

Szabó-Feltóthy Eszter egyéni csúccsal vitte az aranyérmet 200 vegyesen, Fángli Henrietta a Vk után itthon simán húzta be a 100 mellet, az Amerikából néhány napja hazatért Komoróczy Lora 50 háton bizonyult a legjobbnak, míg 100 gyorson hódmezővásárhelyi klubtársa, Ugrai Panna diadalmaskodott (ő egyébként épphogy másodikként ért be Lora mögött háton).