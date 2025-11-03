Elindul a magyar úszóbajnokságon a nagy generáció utolsó mohikánja

Két év után ismét Debrecen ad otthont a rövidpályás országos bajnokságnak, amelyen a válogatottaknak az érmek mellett leginkább az a tét, hogy bekerüljenek az Eb-csapatba – a rövidpályás Európa-bajnokság pont egy hónap múlva kezdődik Lublinban.

A szövetség közleménye szerint az idei szingapúri világbajnokságon szerepelt, itthon készülő válogatottak közül mindenki indul Debrecenben (kivéve a makacs sérüléssel küszködő, elsősorban nyíltvízen versenyző Fábián Bettinát).

Így bár Kós Hubertet a héten a coloradói magaslaton készül, Milák Kristóf kapcsán pedig egyelőre szárazföldi edzésekről érkezett hír, így is láthatunk párizsi olimpiai érmeseket, hiszen Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is több számban úszik.

A többiekhez képest némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a Világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is úgy országos csúcsot felállító Fángli Henrietta.

Fontos megemlíteni, hogy a nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna végre újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban.

Mellettük még egy név szúrhat szemet: ismét ott lesz a rajtkövön Verrasztó Dávid. A nagy generáció utolsó mohikánja továbbra sem hagyott fel az edzésekkel, igaz, 37 évesen már csak napi egy tréningen vesz részt Virth Balázsnál, ám a versenyzést még mindig nem tudja és akarja elengedni, és öt távon is indul.

A közlemény kiemeli, hogy a benevezett versenyzők fele meg sem született, amikor a rövid- és nagypályán egyaránt háromszoros Európa-bajnok húsz éve, a Hódmezővásárhelyen tartott ob-n pályafutása során először kiharcolta az Eb-csapatba kerülést.