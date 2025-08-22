Talmácsi és a Márquez tesók – itt a történelmi Magyar Nagydíj menetrendje

Harminchárom év szünet után rendeznek a hétvégén újra gyorsaságimotoros-világbajnoki futamot Magyarországon, ám ezúttal nem a Hungaroringen, hanem a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán.

Bár egy új pálya mindig tartogat meglepetéseket, de alighanem a hatszoros vb-győztes és az összetettben utcahosszal vezető spanyol Marc Márquez lesz az első számú esélyes a MotoGP-ben.

A Ducati 32 éves klasszisa egymás után hat futamgyőzelmet, már 142 pont az előnye a vb-pontverseny élén. Legfőbb üldözője az öccse, a szintén Ducatival versenyző Álex, az összetett harmadik helyén álló, kétszeres világbajnok olasz Francesco Bagnaiának – Márquez csapattársának – a hátránya pedig 197 pont az éllovassal szemben.

A nézőket számos kísérőprogrammal várják majd a szervezők a MotoGP mellett is, a vasárnapi Magyar Nagydíj rajtja előtt fél órával például Talmácsi Gábor, a 125 köbcentiméteres géposztály 2007-es világbajnoka tesz tiszteletkört a Balaton Parkban, mégpedig azzal a versenymotorral, amellyel 18 évvel ezelőtt vb-címet nyert.

Hálás vagyok a lehetőségért, főleg mert nem tudom, fogok-e még valaha ilyen népes közönség előtt motorozni, úgyhogy próbálom majd élvezni minden pillanatát

– mondta Talmácsi az MTI cikke szerint.

A hivatalos program pénteken 8.30-kor kezdődik a MotoE szabadedzéssel, amely után a Moto3, a Moto2 és a MotoGP versenyzői is gyakorolnak majd, késő délután pedig időmérő edzést rendeznek a MotoE-ben. Szombaton újabb szabadedzések, aztán 10.50-től a MotoGP időmérője következik, 15 órától pedig a 13 körös sprintfutamra kerül sor. Ugyanezen a napon a Moto3 és a Moto2 mezőnye is teljesíti az időmérőt, MotoE-ben pedig két futamot rendeznek. Vasárnap jön a fő attrakció: 11 órakor a Moto3, 12.15-kor pedig a Moto2 versenye rajtol el, a MotoGP Magyar Nagydíja 14 órakor kezdődik.

Péntek

08:30 MotoE, szabadedzés

09:00 Moto3, első szabadedzés (Aréna4)

09:50 Moto2, első szabadedzés (Aréna4)

10:45 MotoGP, első szabadedzés (Aréna4)

12:35 MotoE, edzés

13:15 Moto3, edzés (Aréna4)

14:05 Moto2, edzés (Aréna4)

15:00 MotoGP, edzés (Aréna4)

16:20 MotoE, időmérő

Szombat

08:40 Moto3, második szabadedzés (Aréna4)

09:25 Moto3, második szabadedzés (Aréna4)

10:10 MotoGP, második szabadedzés (Aréna4)

10:50 MotoGP, időmérő (Aréna4)

12:10 MotoE, első futam (Aréna4)

12:45 Moto3, időmérő (Aréna4)

13:40 Moto2, időmérő (Aréna4)

15:00 MotoGP, sprintfutam (Aréna4)

16:10 MotoE, második futam (Aréna4)

Vasárnap