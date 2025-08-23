Gyorsaságimotoros-vb: Varga Tibor bukott, kórházba szállították

A 18 éves magyar versenyző a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra.

<br />

A pálya hátsó szakaszában, a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést. A versenyirányítás közleménye szerint Vargát további vizsgálatokra kórházba szállították.

A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el.

Varga nem sokkal később a Facebook-oldalára azt írta ki, hogy már jól van, édesapja úton van érte a veszprémi kórházba és bízik benne, hogy a 16.10 órakor kezdődő második futamra visszaér a Balaton Parkba.

(MTI)