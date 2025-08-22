Az óriási körrekord után sem állt le, fejre állt a spanyol motoros a Magyar Nagydíjon

A KTM-mel versenyző Pedro Acosta egy hajszállal gyorsabb kört motorozott a hatszoros világbajnok és az összetettben éllovas Marc Márqueznél a gyorsaságimotoros-vb MotoGP kategóriájának péntek délutáni edzésén a balatonfőkajári Balaton Parkban.

A versenysorozat 33 év után tért vissza Magyarországra, a viszonylag eseménytelen – bár Jorge Martín kigyulladó motorja azért csempészett bele némi izgalmat – délelőtti szabadedzést követően pedig a délutáni gyakorlás már jelentős javulást hozott a köridők tekintetében,

és a sorozatban hetedik futamgyőzelmére hajtó Márquez is első számú kihívóra talált.

A Ducati 32 éves spanyol kiválósága a délelőtt folyamán még utolérhetetlennek tűnt a riválisok számára – Acosta azon a tréningen harmadik volt –, délutánra viszont sokat javult a pálya állapota, így sorra dőlt meg a körrekord, amelyet délelőtt még Márquez állított fel 1:37.956 perccel.

Az egyórás edzés második felében Acosta nagyon elkapta a fonalat, egymás után három gyors körében is javított a saját idején,

végül az 1:37.061 perces eredményével nemcsak új csúcsot állított fel a Balaton Parkban, hanem Márquezt is megelőzte, igaz, mindössze hat ezredmásodperccel.

A gyakorlás végén aztán Acosta túlságosan erőltette a további javítást, ennek következtében az egyik kanyarban látványos, de komoly sérüléssel nem járó bukásban volt része.

Márquez ezt követően tudott javítani a saját köridején, de a legjobb időt már nem tudta megfutni. Öccse, az összetettben mögötte második Álex a délelőtti ötödik helyezése után ezúttal harmadik lett, megelőzve csapat- és honfitársát, Fermin Aldeguert.

A címvédő Martín (Aprilia) a 11., Marc Márquez ducatis márkatársa, a kétszeres világbajnok olasz Francesco Bagnaia pedig a 14. helyen fejezte be a gyakorlást.

A Moto3-as kategória délutáni edzésén a spanyol Maximo Quiles (KTM) volt a leggyorsabb, míg a Moto2-es mezőny pénteki második tréningjén a brazil Diogo Moreira (Kalex) motorozta a leggyorsabb kört a Balaton Parkban.

A pénteki program zárásaként az elektromos vb-sorozat, a MotoE időmérő edzésére került még sor, ezen a hétvége egyetlen magyar indulója, Varga Tibor a negyedik helyen zárt, ami azt jelenti, hogy a kategória mindkét szombati futamát ebből a pozícióból kezdheti majd meg.