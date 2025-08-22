Kigyulladó motor miatt szakadt félbe az első balatoni MotoGP-szabadedzés

A hatszoros világbajnok és összetettben éllovas spanyol Marc Márquez volt a leggyorsabb a gyorsaságimotoros-vb (MotoGP) Magyar Nagydíjának pénteki első szabadedzésén, a Ducati kiválósága ráadásul körrekordot is futott a gyakorláson.

A MotoGP-ben késő délelőtt rendezték meg a hétvége első szabadedzését, de gyorsan szüneteltetni is kellett. Jorge Martin motorja ugyanis nagyon füstölni kezdett, mire leszállt róla világossá vált, hogy kigyulladt a jármű alatta. Negyedórára félbeszakították a száguldozást, hogy a motort kimentsék és a szennyeződést eltakarítsák a szervezők.

Ezután már ment minden rendben, végül a 32 éves Márquez tekintélyt parancsolóan kezdett, 1:37.956 perces körrekorddal zárt az élen. A korábbi csúcsot a török Toprak Razgatlioglu, a Superbike-vb kétszeres bajnoka tartotta, aki a július végén rendezett versenyen 1:38.357-es köridőt ment az időmérőn.

A MotoGP szabadedzésén az is kiderült, mennyivel nagyobb ezeknek a motorkerékpároknak a végsebessége, mint a Superbike-vb mezőnyében szereplőké, Márquez ugyanis 306,8 kilométer/órás sebességgel repesztett, miközben Razgatlioglu júliusi csúcsa 279,1 kilométer/óra volt a pálya ugyanezen részén.

A kora délelőtti órákban az elektromos motorkerékpárokat felvonultató széria, a MotoE szabadedzését is lebonyolították, ezen a hétvége egyetlen magyar indulója, Varga Tibor a negyedik köridőt érte el. Ami a két alacsonyabb vb-kategóriát illeti, Moto2-ben a spanyol Manuel Gonzalez (Kalex), Moto3-ban pedig az olasz Guido Pini (KTM) volt a leggyorsabb.