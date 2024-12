Golovin: A magyar kézilabdában Mörköket és Oftedalokat próbáltak nevelni, csak nem vettek figyelembe két fontos szempontot

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott Európa-bajnoki bronzérme karácsonyi ajándéknak számít Magyarországon.

Nagy volt az izgalom a kontinenstorna alatt, két hétig uraltuk az újságok címlapjait, ahol általában a labdarúgás szerepel. Magyarországon a bronzérmünk karácsonyi ajándéknak számít

– nyilatkozta a Bisztrij Centr nevű orosz hírportálnak a szakvezető.

Golovin elárulta, sok gratulációt kapott Oroszországból, még olyanok is írtak neki, akikkel az 1990-es évek óta szinte alig kommunikált. Köztük volt például korábbi csapattársa, Oleg Minyin, a CSZKA Moszkva új vezetőedzője is. A kapitány reményei szerint a válogatott kapja az év legjobb csapatának járó díjat az M4 Sport-Az Év sportolója gálán.

„A mi bronzérmünk igazi csoda! A játékosokat most televízióműsorokba hívják. Engem is, de megpróbálom visszautasítani, mert nem nagyon szeretem az ilyesmit. Menjenek csak a lányok, nekik biztosan tetszik!” – mesélte. Kijelentette, szerinte továbbra sem tartoznak az élcsapatok közé, hat-hét válogatott előttük van. A tréner felidézte, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség elvárása a legjobb hat közé kerülés volt, de a játékosok kijelentették, hogy dobogóra akarnak állni.

A torna előtt a lányok hittek abban, hogy érmet nyerünk. És ezek nem üres szavak voltak. Márpedig ha a játékosok nyerni akarnak, nagyon könnyű velük dolgozni.

Felidézte, hogy a jelenlegi keret nyolc-kilenc tagjával már a világ- és Európa-bajnoki aranyérmes juniorválogatottnál együtt dolgozott, a mostani siker alapjait ott rakták le, de a játékosok tovább dolgoztak azért, hogy felnőttszinten is elérjék a céljaikat.

„A lányok érezték, hogy nem volt hiábavaló a sok munka, így remek csapat alakult ki. Egy meccset egy játékos is megnyerhet, de az Eb-sikerhez egy csapat kell. Még azok is sokat tettek érte, akik kevesebbet játszottak. Nem riadtak meg az elvárásoktól, nem kellett félni a vereségtől”.

Golovin elárulta, a mérkőzések között általában egy edzést és két videóelemzést tartanak, de a franciák elleni győztes bronzmeccset videózás nélkül megúszták a játékosok.

A 26 nap alatt még jobban megszerettük egymást, így a szavak is elegendők voltak. Tudták, mit kell tenniük. Nevettünk és mosolyogva mentünk a meccsre. Fejben amúgy is leszállóágban voltak, így aligha ragadtak volna meg az új információk.

A kapitány arról is beszélt, hogy szinte senki sem tudja, de a torna gólkirályának, Klujber Katrinnak egészségi problémái voltak: a térde fájt, majd meghúzódtak az ágyékizmai. Ennek ellenére mindenképpen játszani akart. Meglátása szerint Vámos Petra gyorsaságban és magabiztosságban is fejlődött, és tapasztaltabb lett.

„Vámos a maga módján zseni, néhány év múlva elérheti Görbicz Anita szintjét, de biztosan nem lesz második Görbicz, mert minden játékos egyedi”. Simon Petrát úgy jellemezte, hogy mentálisan erős, kritikus helyzetekben rendre helyes döntéseket hoz. Ilyenkor nem kapcsol ki az agya, nem csak az ösztöneire hagyatkozik. A mostani szezonban a Ferencvárosnál nem kap elegendő játéklehetőséget – Andrea Lekic és Darja Dmitrijeva után csak harmadik számú irányító –, pedig az ő korában sok játékidőre lenne szüksége, és a kapitány reményei szerint hamarosan ez is megoldódik.

Kácsor Gréta kapcsán közölte, hogy nagyon jó játékosnak tartja, de úgy tűnik, a válogatottban túlságosan nagy nyomást érez magán, hiszen debreceni színekben nyolc-kilenc gólt lőtt a Győr és a Ferencváros ellen, de a nemzeti csapatban nem tud ilyen jó teljesítményt nyújtani. Az NB I góllövőlistáját vezető Pődör Rebekáról azt mondta, hogy még fiatal, és nincs válogatott szinten, de figyelemmel kíséri a fejlődését, és tagja volt a bő keretnek.

A tréner meglátása szerint az elmúlt évtizedben a magyar kézilabdában igyekeztek Nora Mörköket és Stine Oftedalokat nevelni,

de nem vették figyelembe, hogy Mörk és Oftedal egyrészt zsenik, másrészt nem védekeznek, márpedig védekezés nélkül nem lehet kézilabdázni.

Hozzáfűzte, szerinte sokan nem akarnak magas játékosokkal dolgozni, nincs hozzá türelmük, mert azok nagyobb odafigyelést igényelnek, és lehet, hogy csak 25-26 évesen robbannak be igazán. Másrészt a kicsi, gyors kézilabdázókkal könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni utánpótlás-szinten. Ez a helyzet a kapitány szerint megváltozott, a jelenlegi serdülőválogatottban már vannak magas átlövők, akik később a felnőttkeretbe is bekerülhetnek.

„Akkor majd Norvégiához, Dániához és Oroszországhoz mérhető lesz a magyar csapat is. Egyelőre a lehetőségekhez igazítjuk a taktikát” – közölte. Felidézte, hogy minden edzőtábor előtt öt tesztet végeznek, hogy megállapítsák, ki milyen állapotban van, és az eredmények alapján adják meg a szükséges terhelést.

Nagyon elkeserítő, amikor valakinek negyvenről harminc centire csökken az ugrásmagassága, amikor megérkezik a klubcsapatától, de a válogatott és a klubok közötti kommunikáció évről évre javul.

A sportágban szárnyra kaptak olyan híresztelések, amelyek szerint a strandkézilabda bekerülhet a nyári olimpia programjába, a teremkézilabda pedig átkerül a téli olimpiára, de Golovin szerint ez egyáltalán nem jó. Úgy véli, több országban kellene népszerűvé tenni a kézilabdát, ezért is volt jó döntés az Európa-bajnokság létszámbővítése. A kapitány felidézte, hogy 2021-ben egy orosz klubtól vezetőedzői ajánlatot kapott, de a magyar válogatottat választotta. Elárulta azt is, hogy az idei olimpia után szóba került a leváltása, de végül maradhatott a posztján, és most mindenki büszke erre a döntésre.