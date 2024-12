Nem múlik el nap győri kézis szerződéshosszabbítás nélkül

A klub honlapjának pénteki beszámolója felidézi, hogy a balszélső először 2017 nyarán kapott lehetőséget a felnőtt csapatban, és a mostani szerződéshosszabbítással eldőlt, hogy legalább tíz éven keresztül fog az ETO-ban szerepelni, ugyanis az új megállapodása kettő plusz egy évre szól.



A 25 éves játékos a jelenlegi keret legrégebben Győrben játszó tagja, így neki van a legtöbb mérkőzése (264) az ETO színeiben.

Fodor Csenge neve mára eggyé vált a Győri Audi ETO KC-val. Még csak most lépett be a legjobb kézis korba, de már óriási múltja van csapatunkban. Értékei és képességei tudatában egy percig sem volt kérdés, hogy hosszabbítunk vele. Örülök, hogy ő is Győrben képzeli el a jövőjét