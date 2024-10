Edzésbalesetben meghalt egy 19 éves síző

Elhunyt Matilde Lorenzi alpesi síző, aki edzés közben szenvedett balesetet az olasz–osztrák határnál elhelyezkedő Senales településen.

Az olasz honvédelmi minisztérium keddi tájékoztatása szerint a 19 éves sportoló a Grawand G1 lejtőn szenvedett balesetet, ezt követően kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matilde Lorenzi.

We are deeply saddened by the passing of Matilde Lorenzi, as announced by the Italian Ministry of Defense, who conveyed heartfelt condolences for… pic.twitter.com/UWukBQMNix

