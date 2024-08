Messze volt az érmektől, hetedik a férfi kajaknégyes az olimpián

A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összeállítású férfi kajaknégyes a hetedik helyen végzett a párizsi olimpián.

A férfi kajaknégyesünk Tokióban dobogóesélyes lett volna, azonban az olimpia előtt megsérült Kuli István, át kellett alakítani az egységet – Béke Kornél került be –, a csapat pedig ugyan döntőbe jutott, ahol nem is kezdett rosszul, végül azonban a hetedik helyen zárt. Most viszont mind a négy kajakos rendben végigcsinálta a felkészülést, a sikeresség érdekében pedig Csizmadia és Kuli is csak a négyesre koncentrált.

Tótkáék a keddi előfutamban, majd a csütörtöki elődöntőben is a második helyet csípték meg az előfutamában, így várhatták a délutáni döntőt. A hatos pályán szerepeltek a magyarok, az első rajtot azonban visszalőtték, csak hogy fokozódjanak az izgalmak. A második rajt után az ötödik helyen haladt Magyarország, és féltávnál is ott állt még. A második 250-en azonban visszább csúszott a magyar négyes és végül a hetedik helyen ért be. A németeké lett az aranyérem, az ausztráloké a második hely, míg a bronzérem a spanyoloké lett.

A női kajaknégyes percekkel korábban bronzérmet nyert. Itt vannak a részletek: