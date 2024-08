Olimpia: Magyarország-Dánia (élő)

A férfi kézilabda-válogatott pénteken rangadót játszik Dániával a párizsi olimpia csoportkörének negyedik fordulójában.

Chema Rodríguez csapata drámai mérkőzésen, az utolsó másodpercben kapott góllal kapott ki Norvégiától. Az ellenfél ezúttal is bombaerős, hiszen a regnáló világbajnokról van szó, de egy bravúrgyőzelemmel biztosan továbbjutna a válogatott. A szövetségi kapitány változtatott is a keretén, a tartalékok közül Hanusz Egon és Mikler Roland is bekerült, valamint a norvégok ellen betegség miatt hiányzó Rosta Miklós is pályára lép.