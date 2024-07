Mészáros Krisztofer kitűnően tornázott a döntőben, és megcélozta a Los Angeles-i dobogót

Mészáros Krisztofer 9. a férfi torna összetett döntőben, a japán Oka került a trónra

Mészáros Krisztofert az összetett döntőjében szólították a szerekhez, és ez önmagában is nagy szó,

magyar tornász ugyanis legutóbb akkor szerepelt (1996) a legmagasabb presztízsű egyéni versenyszám fináléjában, amikor Mészáros még meg sem született…

Akkor Supola Zoltán a 22. helyen végzett.

A győri tornász gyűrűn kezdett – volt egy kisebb megingása, a leugrásból kicsit ellépett –, hosszas várakozás után 13.400 pontot kasszírozott. Ugrása kimondottan jól sikerült (kiviteli értéke kiemelkedő, 9.200 volt), nem véletlenül pakolt elégedetten 14.400-as pontja után. Ez kicsi előrelépést jelentett a selejtezőben kapott pontszámhoz képest. Korláton erős gyakorlatra számíthattunk Szűcs Róbert tanítványától, és bár a leugrásban több tized benne maradt, a három szer utáni 42.100 így is az élmezőnybe, a 6. helyre rangsorolta a magyar tornászt.

Következett a nyújtó és egy szép gyakorlat, jött is a lelátó felé a széles mosoly: újabb 13.766 pont elkönyvelve egy sikeres óvás után. Ha valahol előrelépést lehetett remélni a selejtezős pontszámokhoz képest, az talajon volt: most jobban sikerült a bemutató a kvalifikációs verziónál, a 13.933 a top tízben tartotta Mészárost. A záró lólengésgyakorlat (14.100) stabilizálta a helyet:

Mészáros Krisztofer a 9. helyen zárta a döntőt, ez a legjobb magyar eredmény a számban 1992 óta, kitűnő teljesítmény!

Az egyéni aranyért – akárcsak csapatban – japán–kínai csata volt várható, a japánok pszichológiai előnyével, hiszen a csapatdöntőt lélegzetelállító fordítással nyerték meg legnagyobb riválisaik előtt. A legnagyobb esélyes a tokiói bajnok és világbajnoki összetett címvédő Hasimoto Daiki volt, trónjára leginkább Csang Po-heng jelentett veszélyt; de figyelni kellett Oka Sinnoszukéra, Hsziao Zso-tengre, valamint az ukrán és brit klasszisokra is.

Hasimoto jól kezdett, de lólengésben ugyanúgy leesett a szerről, mint a csapatversenyben. Az vigasztalhatta, hogy Csang meg talajon hibázott… A 2019-es, győri juniorvébé közönségkedvence, Oka Sinnoszuke köszönte a lehetőséget, és szépen előzött is, a brit Jake Jarman és a kanadai Felix Dolci követte, Hasimoto és Csang pedig a 15-16. helyről figyelte (kevésbé elégedetten) a riválisokat.

Dolcinak a nyújtógyakorlat tett be (leesett és még a tenyérvédője is tönkrement), Hasimoto gyűrűn is hibázott, így egyre távolabb került a címvédéstől. Féltávnál Oka, Oleh Vernyajev, Hsziao volt a virtuális dobogó. A negyedik rotációban fordulat jött, az ukrán Vernyajev erős korlátgyakorlattal átvette a vezetést, mögé pedig besorolt a még nála is jobban korlátozó honfitárs, Ilija Kovtun.

Felbukkant a harmadik helyre csúszó Oka mellett a hátsó régiókból Hsziao is – az első négy bő fél ponton belül volt!

Vernyajev olimpiai aranyról szőtt álmait gyenge pontja, a nyújtó gáncsolta el, Kovtun versenyben maradt ugyanitt, a japánok és kínaiak pedig erős nyújtó-, valamint korlátgyakorlataikban reménykedhettek. Nem is alaptalanul: a meglehetősen kaotikus döntőben helyreállt a rend az ötödik rotáció után, Oka vezetett, Hsziao és Csang követte. Az első hat helyezettet csupán 1.1 pont választotta el egymástól, minden jó gyakorlatnak kiemelt jelentősége volt. A hibáknak nemkülönben.

Az éremesélyesek közül Kovtun kezdett, szép talajgyakorlata után 86 fölötti összetett pontszámot könyvelt el és várhatta a távol-keleti, valamint brit vetélytársakat. Hsziao két tizeddel megelőzte, ezzel a kínai érem biztossá vált. Oka „meccslabdához jutott”: egy jól végrehajtott nyújtógyakorlat aranyérmet érhetett. A 20 éves japán tornász szépen dolgozott, letaszította Hsziaót az élről, ám idegesen várhatta Csang gyakorlatát.

A versenyzáró gyakorlat döntött az aranyéremről, a Bercy sportcsarnok telt házas közönsége lélegzetvisszafojtva figyelte a kínai klasszist. Csang egy kicsit rontott, és ez az aranyérembe került: Oka Sinnoszuke nyerte meg az olimpiát, a kínaiak napokon belül másodszor maradtak le drámai körülmények között a japánok mögött!

Oka győzelme sorozatban a negyedik japán elsőséget jelentette férfi egyéni összetettben – csütörtökön következnek a nők, a mezőnyben Czifra Bettina Lilivel.

„Egész jól meg tudtam csinálni minden gyakorlatomat és úgy gondolom, hogy csak nagyon apró hibák voltak ebben a versenyben és a maximumot ki tudtam hozni a felkészülésből a selejtezőben és itt most a döntőben is” – mondta a finálét követően az MTI-nek a győriek 22 éves sportolója.

Az idei Európa-bajnokságon összetettben ötödik, talajon bronzérmes tornász azt is elárulta, hogy előzetesen még jobb helyezésben bízott.

Bíztam benne, hogy az első hatban fogok tudni végezni, de olyan erős mezőny gyűlt most itt össze, hogy ez nem jött össze. Ezzel a közel 84 ponttal Európa-bajnokságot lehet nyerni, ezúttal viszont csak kilencedik helyet ért

– jegyezte meg Mészáros, aki azt is elmondta, hogy volt olyan gyakorlata, amit jobbnak érzett annál, mint amennyi pontot kapott rá, ám ez nem bosszantja. „A torna pontozásos sportág, ez pedig egy olimpiai döntő volt, így lehet, hogy jobb gyakorlatot csinálok, de a bírók szigorúbbak”.

Mészáros a jól sikerült olimpiai bemutatkozás után már a 2028-as Los Angeles-i játékokra tekint előre, melyen úgy véli, jobban szerepel majd, mint Párizsban. „Nem gondolom, hogy a mezőny eleje elérhetetlen távolságban lenne, és bízom benne, hogy Los Angelesre oda fogunk érni a dobogóra” – mondta zárásként a kiváló tornász.