Az 1994. december 28-án született úszó fiatal fiúként rettegett a víztől, még a fürdőkádba sem volt hajlandó belemenni – igaz, félelmeinek táplálásában „segítették” a testvérei is, akik azzal ijesztgették, hogy a lefolyón keresztül cápák úszhatnak fel. Aztán amikor négyévesen egy barátjával úszásoktatásra vitték, legyőzte a félelmét.

Kilencévesen csatlakozott egy uttoxeteri klubhoz, tizenkét éves korában már versenyeket nyert, és ugyan korán felismerték, hogy alkata, nagy keze és lába ideális mellúszóvá tehetné, 17 éves koráig nem vette komolyan a sportot. Ez akkor változott meg, amikor megtudta, hogy a mindössze fél évvel idősebb Craig Benson bejutott a 100 méteres mellúszás elődöntőjébe a 2012-es londoni olimpián.

Ezt követően Adam Peaty mindent alárendelt az úszásnak, első felnőtt versenye a 2013-as rövidpályás Európa-bajnokság volt, ezt követte a 2014-es Nemzetközösségi Játékok és a berlini Európa-bajnokság, amelyeken kettő, illetve négy aranyérmet szerzett. Innentől kezdve megállíthatatlanak bizonyult:

háromszoros olimpiai, nyolcszoros világ-, tizenhatszoros Európa- és négyszeres Nemzetközösség-bajnok lett.

A nemzetközi úszóvilág minden idők egyik legdominánsabb mellúszójaként tartja számon, aki jelenleg is tartja az 50 és 100 méteres mellúszás világcsúcsát, amelyet eddig 14 alkalommal döntött meg.

Egyike annak a hat brit úszónak – David Wilkie, Rebecca Adlington, James Guy, Duncan Scott és Tom Dean mellett –, akik mind a négy nagy nemzetközi eseményen aranyérmet nyertek. Peaty-t hatszor választották meg az év legjobb európai úszójának (2014 és 2019 között), de 2015-ben és 2018-ban ő lett a világ legjobbja is.

Ami azonban Tokió után történt, azt senkinek sem kívánja: lábtörés, családi problémák, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, sokkoló vereség, alkoholizmus és depresszió.

„Olyan volt az egész, mint egy forgószél” – mondta a The Telegraphnak adott interjúban visszaemlékezve az elmúlt három évre.

– mesélte, és ebből az érzésből egyenes út vezetett addig, hogy 2023 februárjában egy könnyes reggelen elhatározza, számára ennyi volt az úszás.

Pedig olyan szépnek látszott minden a 2021-es olimpiát követően, amikor a minden idők legsikeresebb brit olimpiai úszócsapatának talizmánjaként hihetetlen népszerűségnek örvendett. Részt vett a BBC táncos versenyében (Strictly Come Dancing), könyvet írt a nagy teljesítményről The Gladiator Mindset címmel, és úgy döntött, hogy fél évet kihagy, és a következő januárig nem folytatja a komoly edzéseket.

