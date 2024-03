Kisorsolták a kéziválogatott Eb-selejtezős csoportját

Kisorsolták a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki selejtezős csoportját.

A magyar csapatnak nagyon jó éve van, az idei Eb-n ötödik helyen zárt, raádásul ezt követően márciusban kiharcolta a jogot, hogy a párizsi olimpián is részt vehessen. Ennek is köszönhetően az első kalapból húzták ki Magyarországot, amely végül a második csoportba került Montenegró, Szlovákia és Finnország mellett.

A 32 válogatottat nyolc darab négyesbe osztották be, az első és második helyezettek mellett a négy legjobb harmadik jut ki az Eb-re. A rendező Dánia, Svédország és Norvégia, valamint a címvédő Franciaország nem szerepel a selejtezőben.

