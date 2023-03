Saúl Canelo Álvarez újra ringbe száll, hogy megvédje világbajnoki címeit

A mexikói Saúl Canelo Álvarez május 6-án címmérkőzésen védheti meg az IBF, WBA, WBC és WBO nagyközépsúlyú világbajnoki övét.

Ellenfele az angol John Ryder lesz, aki a WBO szervezetnél Zach Parker legyőzésével vívta ki a jogot, hogy kihívja a nagyágyút. A májusi összecsapásra Mexikóban, Zapopan városában, az Estadio Akrónban kerül sor, vagyis tíz év után először bunyózik hazájában Álvarez.

Canelo Alvarez vs John Ryder first face-off ahead of May 6th…

[📽️ @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/ScOUCzLevW

— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 14, 2023