A Fradi sem kért pénzt a Liu fivérektől, visszavárja őket

Kedden a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) úgy döntött, hozzájárul az olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó testvérpár, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang országváltási kérelméhez, és eltekint a pénzvisszafizetési követelés érvényesítésétől. Ahogy az Ulloi129.hu portálra felkerült interjúból kiderült, Kubatov Gábor, az FTC elnöke sem kért pénzt az idő előtti távozásért.

„A Liu testvérekkel érkezett egy remek utánpótlásbázis és szakmai stáb is. A két koronaékszer távozott, ezt nagyon sajnálom, remek srácok, példaképek voltak a gyerekeknek. Megmutatták, hogyan lehet egyszerre valaki nagyon jó sportember és világfi. Kár értük. Jövő évtől már nem ferencvárosi színekben versenyeznek majd, felbontjuk velük a szerződést.

Nem kérünk tőlük pénzt az idő előtti távozásuk miatt, sok büszkeséget hoztak a Fradinak

– nyilatkozta Kubatov.

Hozzátette, ugyan hiányozni fognak, de az utánpótlás számtalan junior bajnokot kitermelt már, hagyni kell őket nyugodtan dolgozni.

Nincs tervben, hogy kiszálljunk ebből a sportágból, sőt, olyan szinten kell tartani a szakosztályt, ha egyszer haza akarnak jönni a Liu testvérek, akkor legyen hova visszatérniük.

Az utánpótlásban 90 gyerek versenyez és maradnak Bánhidi Ákosék is. Lett volna mozgástere szerintem a szövetségnek, ahogy nekünk is volt. Próbáltunk mindent megtenni, hogy itthon maradjanak a fiúk. Érdemes lett volna talán még hajtani az ügyet. De most már ez van, el kellett fogadnunk.”