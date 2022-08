Focimeccseken edződött az ukrán zászlót elkobozó rendező

Túllépték a hatáskörüket, hibáztak a biztonsági szolgálat tagjai a Szombathelyen, az Aréna Savaria sport- és rendezvénycsarnokban tartott magyar-litván kosárlabda vb-selejtezőn, közölte az Rtl.hu-val a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ).

Hétfőn az Ukrinform az írta, hogy az augusztus 24-én, szerdán kisebb, diplomáciainak is nevezhető incidens történt a Magyarország-Litvánia kosárlabdameccsen (78-88), ahol az egyik litván szurkolótól a rendezők elkoboztak egy ukrán zászlót. A mérkőzésre egy nagyobb létszámú litván szurkolócsapat is érkezett, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) több diplomatája is, illetve barátaik, családtagjaik, idősek, gyerekek vegyesen. Mivel pont aznap, azaz augusztus 24-én ünnepelte Ukrajna a függetlenség napját, a litván szurkolók saját nemzeti lobogóik mellett szerettek volna egy ukrán nemzeti lobogót is kibontani a lelátón. Ezzel kívánták szolidaritásukat kifejezni az Oroszország ellen honvédő háborút vívó Ukrajnával.

This morning started with a visit to our Ukrainian friends and colleagues to congratulate them with Ukraine’s 🇺🇦Independence Day!

On this special day we also send very best greetings to all the courageous people of Ukraine!

Слава Украïнi! 🇺🇦💪✌️ pic.twitter.com/qsTbmpx5bE

— LT_OSCE (@LT_OSCE) August 24, 2022