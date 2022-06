„A körülményeket ellenük fordítottuk” – az olasz kapitány szerint így verték a pólóválogatottat

El kell ismerni: szerda Olaszország volt a jobb csapat a medencében, A négygólos Francesco Di Fulvio vezetésével pedig 11-10-re le is győzte a magyar vízilabda-válogatott és bejutott a legjobb négy közé, azaz megmaradt az esélye, hogy megvédje világbajnoki címét. Märcz Tamás csapata a folytatásban a legjobb esetben az ötödik helyen zárhatja a hazai rendezésű vizes világbajnokságot.

Magyar oldalon érthetően a csalódottságé volt a főszerep, az olaszok pedig a csapategységet és a jó teljesítményt emelték ki. Alessandro Campagna, Olaszország szövetségi kapitánya is azt mondta, ugyan volt egy kis kihagyás a meccs végén, amikor három gólt is kaptak (későn jött a magyar feltámadás, 11-7-re is vezetett a rivális), de azt leszámítva tökéletes estét zártak.

A körülményeket sikerült ellenük fordítani, mert az igazat megvallva rengeteget hibáztak, főleg a döntő pillanatokban

– magyarázta az olasz szövetség oldalán Campagna, aki megjegyezte, van két napjuk kiélvezni ezt a sikert, mert aztán jön a görögök elleni meccs, ami szerinte emocionálisan és fizikálisan is komolyabb kihívás lesz, mint amilyen a magyarok elleni elődöntő volt.

Andrea Fondelli azt emelte ki, hogy nemcsak csapatként, hanem barátokként küzdöttek végig. Az elején az volt a céljuk, hogy ne szakadjanak le nagyon, gólról gólra akartak előrelépni, majd a végének már 11-7-es előnyben vághattak neki.

Campagna felidézte nekünk a játékoskorát, bátorított minket arra, hogy játsszuk a saját vízilabdánkat, élvezettel pólózzunk és ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Ezért is sikerült nyernünk aztán

– mondta Fondelli.

Az olaszok tehát a görögök elleni elődöntővel folytatják, míg a magyar válogatott az Egyesült Államokkal találkozik pénteken 14.30-tól. A tét, hogy utána az ötödik helyért játszhasson a csapat.