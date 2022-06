Varga Dénes a pólóválogatott vereségéről: Pokoli rosszul játszottunk, pokoli napok elé nézünk

Jól indult, rosszul végződött a magyar férfi vízilabda-válogatott számára az Olaszország elleni negyeddöntő a vizes világbajnokságon. A Hajós Alfréd Uszodában a mieink jól kezdték a meccset, három 3-2-re vezettek egy negyed után és ami még biztató volt, hogy hosszú percekig lefékezták az olasz támadásokat. Aztán a második negyedben jött egy hullámvölgy, Olaszország fordított, és ugyan 5-5-nél még sikerült egyenlíteni, Francesco Di Fulvio mesés ejtéssel visszavette a vendégcsapatnak a vezetést, a magyarok edig innentől csak szaladtak az eredmény után, négygólos hátrányban is voltak, végül 11-10-re kikaptak.

Mindez azt jelenti, hogy biztosan nem szerez érmet a magyar válogatott, amely legjobb esetben az ötödik helyen végezhet – ehhez azonban még kell két győzelem, először az Egyesült Államok ellen, pénteken.

Kapcsolódó Jó kezdés után fájdalmas folytatás: kikapott a pólóválogatott Olaszországtól a vb-negyeddöntőben A magyar férfi vízilabda-válogatott vereséget szenvedett a vizes világbajnokság negyeddöntőjében, az első negyedet leszámítva jobban játszó Olaszország 11-10-re nyert.

Varga Dénesnek sem volt ezúttal igazán jó meccse, mert bár a védekezést sokszor remekül oldotta meg, a lövései most nem ültek, négy kísérletéből csak egy volt jó. Azt mondta a meccs után az M4-nek, hogy szerinte a csapat képes lett volna megugrani ezt az akadályt, sajnálja, hogy ez nem történt meg, de végig az volt az érzése, hogy nem tudnak sebességi fokozatot váltani, nincs, ami átlendítse őket holtponton. Ráadásul az olaszoknak mindenre volt válaszuk.

Pokoli rosszul játszottunk, ennek az az eredménye, hogy most pokoli négy nap elé nézünk.

Rövid volt a felkészülési idő, ilyenkor előnyben van az a csapat, mint az olasz, amelyik olyan játékosokat ad a válogatottnak, akiknek olyan nemzetközi rutinjuk van, ami a legélesebb helyzetekben a tapasztaltabb együttes felé billenti a mérleg nyelvét” – mondta az M4-nek, míg az MTI-nek arról beszélt, hogy elégedetlen a saját teljesítményével, vissza kell néznie, mely esetkben hozott rossz döntéseket. „Ez mind annak a jele, hogy egy játékos bizonytalan.”

Märcz Tamás, a szövetségi kapitány arról beszélt az M4-nek, hogy jól álltak bele a mérkőzésbe, és a lehetőségek is megvoltak, de már a mérkőzés elején is maradtak ki emberelőnyök, majd a második negyedben három akciógólt is engedtek Olaszországnak, kettőt ráadásul Di Fulviónak, akit az eredeti tervek szerint nem is akartak lőni hagyni, vagy legalábbis nem középről.

„Ez nem nagyon fér bele, mi is ritkán tudunk akciógólt lőni, úgyhogy nekünk is el kell kerülni. Nem onnan tudtuk kikényszeríteni a lövéseket, ahonnan leginkább szerettük volna.

Futottunk a meccs után, küzdöttek a játékosok, de rengeteg rossz döntés és nem precíz, buta megoldás volt.

Ezek nem férnek bele egy ilyen negyeddöntőbe, az nyer egy ilyen negyeddöntőt, aki kevesebb butaságot vagy kevesebb hibát csinál, most sajnos mi voltunk azok, akik többet elkövettünk” – magyarázta a kapitány.

Mivel nem jutott elődöntőbe, így a magyar válogatott számára elég korán lesz a pénteki, amerikaiak elleni mérkőzés, mert már 14.30-kor medencébe kell szállni. A játéknap későbbi szakaszában az olaszok a görögökkel, a spanyolok pedig a horvátokkal játszanak a döntőért.