Kiss Norbert óriási szombati balesete után is oktatta a kamion-Eb mezőnyét

Forma-4-ben is indít pilótákat a magyar tehetségeket támogató csapat

A címvédő és háromszoros Európa-bajnok Kiss Norbert a harmadik és a negyedik futamot is megnyerte a gyorsasági kamion Európa-bajnokság Hungaroringen zajló második fordulójában, vasárnap.

Az Eb-pontversenyt is vezető 37 éves szombathelyi pilóta szombaton rajt-cél győzelemmel kezdett az első futamon, majd a másodikon óriási balesetbe keveredett, amely a vasárnapi szereplését is kérdőjelessé tette. Az éjszaka folyamán aztán szerelőinek sikerült versenyképes állapotba hozniuk a kamionját, és Kiss megnyerte a vasárnapi időmérőt.

Kiss így a harmadik futamnak is az élről vágott neki, és a harmadik körtől kezdve jelentős távolsággal a 13 kamiont felvonultató mezőny élén haladva nyerte a 11 körös viadalt, majdnem tíz másodperccel a cseh Adam Lacko, és több mint 16 másodperccel a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn előtt.

A futam után a magyar versenyző elmondta: a szombati balesetet követően belülről számára nem tűnt olyan veszélyesnek a kamion állapota, de amikor kiszállt belőle, már az volt az első gondolata, hogy számára ezúttal véget is ért a küzdelem.

Hozzátette: rengeteg alkatrészt kellett cserélniük, és amíg ő aludt, pihent az éjszaka, versenyszerelői végig dolgoztak. Plusz segítőket is kaptak, hiszen balesetét látva azok a szerelők is autóba ültek, és hozták magukkal az alkatrészeket, akik normális esetben csak hétközben dolgoznak a kamionján.

„Este még nekem is nehéz volt feldolgozni a történteket, de reggelre azért kellően lenyugodtam. Az első években rosszabbul kezeltem az ilyen helyzeteket, ami a teljesítményem rovására ment aztán, de mostanra ehhez is megvan a kellő rutinom. Idegesen, erőből nem lesz gyorsabb a pilóta és az autója sem” – mondta. Hozzátette: jó volt, hogy az összerakott kamionnal vasárnap reggel a bemelegítésen tudott barátkozni, így az nem az időmérőből vett el értékes köröket.

„A versenyen is gyorsak tudtunk lenni, mondjuk a rajt most is kicsit necces volt, de az első kanyar után megvolt az előnyöm, és a másodiknál már csak magamra kellett koncentráljak, nem pedig arra, hogyan védekezzek.

Ez a mostani győzelmem igazából a csapatom érdeme

Kiss szombaton versenyzőtársait is bírálta. Mint mondta, így sem túl népszerű a körükben, de ezzel semmi gondja nincs, hiszen nem barátokat gyűjteni jár az Eb-re, hanem a győzelmekért. A második, fordított rajtrácsos vasárnapi futamot nem a legjobb érzésekkel várta, mert azokat mindig veszélyesnek érzi, a szombaton történtek után ezúttal különösen. Az esetet a zsűri végül versenybalesetnek minősítette, és nem hozott büntetéseket.

A rossz előérzet ellenére Kiss a negyedik sorból rajtolva a fordított rajtrácsos futamot is megnyerte. A magyar pilóta a negyedik futam rajtjánál jól helyezkedett, és az óvatosságot is szem előtt tartva gyorsan feljött ötödiknek. A második kör elején, majd közepén ismét egy-egy helyet lépett előre. A hetedik körben aztán feljött másodiknak, és az élen haladó francia Teo Calvet hibáját kihasználva a nyolcadik körben az élre áll, onnan pedig nem is adta át a vezetést másnak.

A kamion Eb következő fordulóját július 2-3-án Szlovákiában rendezik.