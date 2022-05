Nem áll le a spanyol tinédzser, Rafael Nadalt is legyőzte

Spanyolország üdvöskéje, a 19. életévét csütörtökön betöltő Carlos Alcaraz 6:2, 1:6, 6:3-ra verte Rafael Nadalt.

A fiatal teniszező azzal robbant be a köztudatba, hogy megnyerte a miami keménypályás bajnokságot, majd ezután átgázolt a barcelonai salakpályás torna mezőnyén is. Madridban is nagy menetelést tartott: Nikoloz Baszilasvili és Cameron Norrie után intézte el a világ egyik legjobbját, Nadalt.

Rögtön a kezdés izgalmasra sikerült, három brékkel nyitottak a spanyolok, ebből végül Alcaraz jött ki jól és 6:2-re hozni tudta az első szettet. Ezt követően azonban 2:1-es hátrányba került, majd elesett és ápolást is kért. A sérülés meglátszott a játékán, Nadal leütötte a pályáról és 6:1-gyel egyenlített. Jöhetett a döntő szett, amelyben Alcaraz 2:1 után brékelt és sima adogatójátékkal 6:3-ra nyert.

History made 💪 The moment @alcarazcarlos03 defeated Rafael Nadal to become the youngest semi-finalist in Madrid history. #MMOPEN pic.twitter.com/SWOBn5Savx — Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2022

Ezzel a 19 éves játékos lett a torna történetének legfiatalabb elődöntőse, a fináléért viszont a világelső Novak Djokovicot kell vernie. A szerb klasszis a lengyel Hurkacz-ot verte két játszmában. A torna másik ágán Cicipasz nagy csatában ejtette ki Rubljovot, az elődöntős ellenfele Alexander Zverev lesz.

Eredmények – madridi salakpályás tenisztorna, negyeddöntők Djokovics (szerb, 1.)–Hurkacz (lengyel, 12.) 6:3, 6:4

Alcaraz (spanyol, 7.)–Nadal (spanyol,3.) 6:2, 1:6, 6:3

Cicipasz (görög, 4.)–Rubljov (orosz, 6.) 6:3, 2:6, 6:4

A. Zverev (német, 2.)–Auger-Aliassime (kanadai, 8.) 6:3, 7:5