„Őrülten jó” – az ellenfeleket is lenyűgözi a 18 éves spanyol teniszező

Carlos Alcaraz lesz a norvég Casper Ruud ellenfele a férfiak döntőjében a Miamiban zajló keménypályás tenisztornán.

Mindketten karrierjük első ATP 1000-es döntőjére készülhetnek.

A 18 éves spanyol játékos két szoros, rövidítéssel zárult szettben nyert az elődöntőben a címvédő lengyel Hubert Hurkacz ellen. A mérkőzés során nem volt egyetlen brék sem. Alcaraz ráadásul még elnyerte a nézők és a szurkolók szívét is azzal, hogy egy labdamenetben, amikor a székbíró Hurkacz ellen ítélt, akkor kérte, hogy játsszák újra a pontot, erre még a riválisa is megtapsolta.

