Harmadik visszatérésére nem lehet büszke a Grand Slam-győztes teniszező

Harmadszor, és immáron minden bizonnyal véglegesen visszavonult Kim Clijsters, a belgák négyszeres Grand Slam-győztes teniszezője.

A korábbi világelső kedden bejelentette, hogy a továbbiakban nem vesz részt hivatalos versenyeken.

Clijsters 2005-ben a US Openen nyerte meg első Grand Slam-trófeáját egyéniben (2003-ban a Roland Garroson és Wimbledon párosban is nyert), majd két évvel később, 23 évesen bejelentette a visszavonulását. 2008-ban megszületett első gyermeke, egy évvel később pedig visszatért, egymást követő két évben ismét megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot, majd 2011-ben az Australian Opent is.

2012-ben váratlanul ismét bejelentette a visszavonulását, de hét évvel később, 2019 szeptemberében ismét a visszatérés mellett döntött.

Ez a terv azonban nem hozott neki sikert, 2020 februárjától mindössze öt tornán, köztük a 2020-as US Openen vett részt, de minden mérkőzését elveszítette.

Utolsó mérkőzését 2021 októberében játszotta, akkor 6:1, 2:6, 6:2-re kikapott a cseh Katerina Siniakovától az Indian Wells-i torna első fordulójában.