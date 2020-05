Nem foghat ki a koronavírus a tenisz nagy visszatérőjén

Kim Clijsters visszatérését nem befolyásolják a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozások, akkor sem mond le a játékról, ha csak jövőre rendeznek újra tenisztornákat, írta az MTI.

A 36 éves sportoló a Tennis Hall of Fame Facebook-csatornájának adott interjúban beszélt arról, hogy továbbra is eltökélt és legfőbb célja, hogy ismét játszhasson az amerikai nyílt bajnokságon, amelyet háromszor is megnyert már.

Ha van esély arra, hogy lesz idén US Open, akkor fel szeretnék készülni rá, készen akarok állni

– mondta a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes Clijsters, aki 2012-es – második – visszavonulása után tért vissza idén, de mindössze két mérkőzést játszott, mielőtt a járvány miatt leállították a sportéletet.

A háromgyermekes anyuka azt is elárulta: nagyon élvezte a Garbine Muguruza elleni meccsét Dohában és a Johanna Kontával vívott marbellai mérkőzését is, annak ellenére is, hogy mindkétszer kikapott.

Meglepetésemre nem izgultam annyira. Úgy éreztem, jó ott lenni

– mondta Clijsters.

Kiemelt fotó: YORICK JANSENS / BELGA MAG / Belga