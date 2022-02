A pekingi olimpia utolsó magyarja: Brutális körülmények voltak

Az orosz Alekszandr Bolsunov nyerte a férfi sífutók eredetileg 50, a mostoha időjárás miatt 28,4 kilométerre rövidített szabadstílusú versenyét a pekingi téli olimpián, ezzel a harmadik aranyérmét szerezte a játékokon. A második a szintén orosz Ivan Jakimuskin, a harmadik pedig a koronavírus-fertőzésből felgyógyult norvég Simen Hegstad Krüger lett.

Az első hat között négy orosz és két norvég végzett.

A mezőny magyar indulója Kónya Ádám (a nyitóképen 57-es rajtszámmal) csaknem 14 perces hátránnyal 55. lett. Ő volt a pekingi olimpia utolsó magyar indulója.

közvetlenül a tervezett rajt előtt tudtuk meg, hogy egy órával elhalasztják a startot, és a táv is módosult. Ezzel együtt úgy éreztem, hogy elég jól mentem, a bekészített cserelécet sem kellett használnom, jól haladtam így is, és az első lécem is bírta a közel 30 kilométert. A nagy szélben furcsa volt a hó, mert nem ette annyira vaxot, mint máskor a száraz hó” – mondta az MTI-nek Kónya, aki a vasárnapi záróünnepségen viheti majd a magyar zászlót.

Edző-testvére, Kónya Bálint jelezte: úgy tudja, hogy mínusz 18 fok alatt nem szoktak világkupa-versenyt rendezni, most éppen nem volt annyi, de a szél így is eléggé zavarta a versenyzőket.

„Ádám jól ment, még ha nem is volt hibátlan a futása, de végig tudott menni, lekörözés nélkül. A módosított táv ellenére nagyon nehéz verseny volt, kellemetlen átfúvásokkal vagy szembeszéllel, ez így is a legkeményebb verseny volt” – fogalmazott.

Ahogy Kónya is említette, nem sokkal a tervezett rajt előtt dőlt el, hogy egy órával később kezdődik a klasszikus szám, és 50 helyett csak 28,4 kilométert teljesítenek a sífutók.

A módosításról „a versenyzők egészségének óvása” érdekében határoztak a szervezők, mert a csangcsiakoui sífutó központban mínusz 16 fok volt és nagyon erős szél fújt, ami még tovább rontotta a hőérzetet. A táv csökkentésével az volt a cél, hogy az indulók kevesebb ideig legyenek kitéve a szélsőséges körülményeknek. A módosított távon négy 7100 méteres kört kellett teljesíteni, és összesen 1200 méter szintkülönbséget leküzdeni.

Bár ezzel a döntéssel nem mindenki értett egyet:

– írta a közösségi oldalára a brit Andrew Musgrave, aki a 12. helyen ért be a célba.

FIS have just shortened the Olympic 50km to a 28km because it’s a bit cold and windy. I don’t see that that will make it any warmer or less windy.🤷‍♂️ What a f@*king joke!

— Andrew Musgrave (@musgraveandrew) February 19, 2022