Liu Shaoang: Profik vagyunk, nehezen, de túl kell lépnünk ezen

Nem tud felhőtlenül örülni olimpiai bronzérmének Liu Shaoang, aki a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében lett a harmadik. Negyedikként ért a célba, azonban a döntőt megnyerő testvérét, Liu Shaolin Sándort videózás után két esetben szabálytalannak látták, így kizárták, az aranyérem hazai versenyzőé, Zsen Ce-vejé lett. A magyar csapat megóvta a döntést.

Az MTI tudósítása szerint Liu Shaolin Sándor senkinek sem nyilatkozott. Kiment a csarnokból, felszállt a sportolói buszra, és visszament a szállásra.

„Nagyon nehéz nap volt, már az első futamban, a negyeddöntőben elfáradtam. Érezhető volt, hogy a koronavírusos fertőzésem miatt nem tudtam a csapattal együtt készülni. Hiába szereztem bronzérmet, hiányérzetem van. A short trackben van kontakt, és nem értem, a bíróknál miért nem fért bele, amit Liu Shaolin csinált, és miért nézték el azt a visszahúzást, amit ellene követtek el” – fogalmazott az MTI cikke szerint Liu Shaoang, aki az első összetett világbajnoka Magyarországnak, és aki a harmadik helyével a sportág első egyéni olimpiai érmét nyerte.

Tagja volt a 2018-ban aranyérmes férfiváltónak, valamint az idén bronzérmes mixváltónak is, a mostani a harmadik olimpiai dobogója volt.

Az FTC 23 éves versenyzője elmondta, hátulról próbált segíteni testvérének, de közben vele szemben is szabálytalankodtak, így érezte, hogy ha lesz videózás, ő is előrébb kerülhet a negyedik-ötödik helyről. Sajnálja, hogy a bírói döntés után előtörtek belőle az érzelmek, még ha nem is örült a kizárásnak.

Most jobb, ha nem beszélek Liu Shaolinnal, nem is megyek be hozzá a szobába. Dolgozza fel, aztán kedden nekilátunk a további munkának. Profik vagyunk, nehezen, de túl kell lépnünk ezen. Megoldjuk!

– nyilatkozta Liu Shaoang, aki az M4-nek elárulta, annyit azért mondott testvérének, hogy felejtsék el, ami történt. és lépjenek tovább.

A rövidpályás gyorskorcsolya versenyei szerdán a férfi 1500 méterrel folytatódnak a Liu fivérekkel és John-Henry Kruegerrel, ebben a számban érmeket is osztanak. Emellett a női 1000 méter selejtezőjében Jászapáti Petra és Kónya Zsófia áll rajthoz, míg a női váltó elődöntőjében nem lesz magyar érdekeltség.