A sírból hozta vissza a francia kéziválogatott a meccsét és az Eb-jét

A francia kézilabda-válogatott 30-29-re legyőzte Dániát a férfi Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó mérkőzésén.

Az összecsapás előtt már biztos volt, hogy a skandinávok elődöntőbe jutnak, de a franciáknak ehhez mindenképp pontot kellett szerezniük. Ennek ellenére a dánok kezdtek jobban, rögtön 5-1-es szériával elléptek, félidőben pedig már 17-12-re vezettek. Térfélcsere után szoros csata folyt a pályán, de egy 3-0-s francia sorozattal a hajrá teljesen nyílt lett és Franciaország bizonyult jobbnak.

RESULT: @FRAHandball 🇫🇷 mount an incredible six-goal comeback and take a 30:29 win over @dhf_haandbold 🇩🇰 to book their semi-final place at the top of the group. Jacob Holm is @grundfos Player of the Match with 9⃣ goals#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/9RsLIhSXkU

