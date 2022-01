Rafael Nadal újra megmutatta, hogy fontosak a szurkolói

Rafael Nadal sokadjára bebizonyította, hogy számára tényleg fontosak a szurkolók.

Az Australian Opent megelőző melbourne-i tenisztornán Jaume Munarral az oldalán nyert 2-1-re. A Grand Slam előtt szigorú szabályokat kell betartania a sztárjátékosnak, többek között a meccs után nem találkozhatott a szurkolókkal sem. A győztes meccs után megtehette volna, hogy csak bevonul az öltözőbe, ehelyett viszont Nadal kiment a drukkerekhez, hogy személyesen kérjen bocsánatot, amiért nem adhat autogramot nekik.

What a nice moment! 👏❤️

Rafael Nadal took the time to apologise to fans for not being able to stop and sign autographs in Melbourne.#AusOpen | @RafaelNadal

