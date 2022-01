„Drága húgom, sajnálom, hogy védelme érdekében pajzsként használ apánk, mint engem egykor”

Szilágyi Liliána szerdán állt ki a nyílvánosság elé és közölte, hogy édesapja testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt gyerekkorától kezdve.

Szilágyi Zoltán válaszul annyit közölt, hogy hazugság minden állítás, így amellett, hogy anyagi támogatását továbbra is megvonja az úszónőtől, büntetőjogi eljárást indított. Szilágyi Liliána húga, Szilágyi Gerda is megszólalt az ügyben, aki édesapja védelmére kelt és levelet küldött az Indexnek, amelyben kifejtette az álláspontját. Szilágyi Gerda kritizálta az úszószövetség elnökét, Wladár Sándort, mert úgy érzi, lejáratókampányt folytat édesapja ellen, őt pedig rossz színben tünteti fel.

A szörnyűségek, melyeket Szilágyi Liliána állít, hazugságok, ezt ő is nagyon jól tudja

– közölte a 18 éves lány, aki kiemelte, hat éve egyedül neveli őt erőn felül teljesítve, és ez idő alatt rengeteg pozitív élménnyel gazdagodott: kiváló eredménnyel érettségizett, bejutott álmai egyetemére, miközben háromszoros felnőtt bajnoknak mondhatja magát úszásban.

Ezek a válaszok természetesen nem kerülhették el Szilágyi Liliána figyelmét sem, aki szombaton, az év első napján válaszolt. Legalábbis egyiküknek.

„Apám megnyilvánulására nem kívánok reflektálni, mert úgy gondolom, teljes mértékben önmagáért beszélnek a sorai. Nem vagyok hajlandó nyílt vagdalkozásba kezdeni”

– szögezte le a a Ferencváros úszója. A kishúgával azonban egészen más hangnemet ütött meg.

„Drága kicsi húgom! Gerda! Tudom, hogy olvasod ezeket a sorokat. Tudd, hogy amióta megszülettél, Te vagy a legnagyobb motivációm. Minden, amit tettem és teszek, az nagy részben azért van, hogy egyszer Te is szabadon tudj élni! Mérhetetlen erő van benned, és tudom, hogy nagyon-nagyon mélyen vagy most, de igenis egy igazi harcos és túlélő vagy! Mindig is az voltál!

Sajnálom, ha nem érted, miért történik most mindez. Sajnálom, hogy úgy alakult minden, hogy ott kell legyél! Legfőképpen pedig sajnálom, hogy önmaga védelme érdekében ugyanúgy pajzsként használ téged és a nevedet apánk, mint engem egykor. Ez nem a Te szégyened! Elmondhatatlanul szeretlek és hiányzol! De küzdök érted.”