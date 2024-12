Fudan Alapítvány: felderítik, átkeresztelik

Jámbor András arról kérdezte a legfőbb ügyészt, hol tart a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvánnyal kapcsolatban indított nyomozás. Júliusi cikkünk alapján korábban Vadai Ágnes kérdezte Polt Pétert, „végeznek-e érdemi munkát a Közép-Európai Oktatási Alapítvány vezetői és a Fudan Hungary alapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjai?” A legfőbb ügyész feljelentésként értékelte a kérdést, még júliusban átküldte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának. Ott először elutasították a nyomozást, mert a levélből hiányzott a „bűncselekmény gyanúja”, nem találtak olyan elemet, amely valószínűsítené a szándékos hűtlen kezelést.

Az ügyészség felülbírálta a döntést, elrendelte a nyomozás lefolytatását. A Jámbor András kérdésére adott válaszból derült ki, hogy az éppen három hónapja tart. A legfőbb ügyész helyettese azt válaszolta, hogy szeptember 10-én indult a nyomozás. Ibolya Tibor közölte: az ügy felderítési szakaszban van. Mivel nincs gyanúsított, további tájékoztatást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője adhat.

Tompos Márton, a Momentum elnöke júliusban azért bírálta a kormányt, mert megsértette a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló törvény 7. paragrafusát.

A Kormány legkésőbb 2024. június 30-áig beszámol az Országgyűlésnek az Intézmény létesítésével kapcsolatos beruházás előkészítéséről és a megvalósítás tervezett költségeiről.

A kormány közben már inkább megváltoztatná a Fudan Alapítvány nevét és szerepét is. A módosítás szerint a Fudan Alapítvány Tudás-Tér Alapítvány néven működik tovább, közfeladata

a diákváros kollégiumfejlesztési program egyetemi együttműködés keretében való megvalósítása, a kollégiumfejlesztés és diákjóléti szolgáltatások fejlesztése

lesz.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, Varga-Bajusz Veronika a minap arról beszélt, hogy az alapítvány megfelelő szerepet tud vállalni a felsőoktatás nemzetköziesítésében, a magyar és külföldi egyetemek együttműködésének segítésében, valamint a Diákváros fejlesztésében.

A tervek szerint a területen található fővárosi és kerületi ingatlanok először állami tulajdonba, majd az alapítványhoz kerülnek. Szerinte a szóban forgó ingatlanok helyzete jövő év elejére rendeződik, utána lesz kiírható a nemzetközi pályázat a tervezési feladatokra. Hozzátette: a Diákváros fejlesztését egyetemi együttműködések keretében és állami forrásokból látja el az alapítvány, de vizsgálják külső finanszírozás bevonásának lehetőségét is. Ezek arányát a tervezésnél fogják látni. Szentkirályi Alexandra novemberben jelentette be, hogy mégis Diákváros épül Budapesten. Akkor Jámbor András közölte, politikai határozatot ad be, hogy ez ne csak egy kampányígéret maradjon, h