Rejtélyes drónok tűntek fel New York felett

Hetek óta tűnnek fel ismeretlen eredetű drónok New York, New Jersey és Philadelphia felett. Az eseteket már az FBI is vizsgálja – írja a The Guardian.

A lakók először november közepén lettek figyelmesek az eszközökre, azóta pedig rendszeresen tűnnek fel egész csoportnyi drónok. A jelenségről több videót is megosztottak a közösségi oldalakon.

Drones all over my town in Bergen County NJ tonight. I walked up by the police station and library b/c that’s where they were clustered. I have tons of videos. Police said they are aware and following their movements. (Sorry for the commentary I was sending to my friends) pic.twitter.com/RXw0a2j0fY

— Kate🇺🇸 (@Kate_inNJ) December 9, 2024