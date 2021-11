Egan Bernal újra megpróbálja megnyerni a Tour de France-t

A Tour de France 2019-es bajnoki, a kolumbiai Egan Bernal 2022-ben ismét indul a Tour de France-on.

Az Ineos versenyzőjének nem volt alkalma megvédenie a címét, mivelhátfájdalmak miatt nem tudta vállalni a 2020-as Tourt, az idei szezonban pedig a Giro d’Italiára koncentrált. Jövőre azonban visszsatér a Tour de France-ra.

– közölte Bernal.

Egan Bernal has reaffirmed his desire to compete for the title at the 2022 Tour de France 🇫🇷

He won the event in 2019.

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 23, 2021