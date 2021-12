Győzelemmel avatta fel új arénáját a Pick Szeged

A Pick Szeged az új otthonában 30-26-ra legyőzte a német THW Kielt a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, csütörtökön.

A németek már a kezdés után létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak a kapusuk lecserélésével, de akadozott így is a játékuk, ezért könnyű gólokat dobhatott a Szeged. Miután viszont váltott a Kiel, föl is zárkózott, de félidőre így is tetemes hátrányra tatt szert, 19-13-ra vezetett a magyar csapat.

Térfélcsere után keményen és taktikusan védekeztek a felek, szinte kizárólag gyors akciók végén születtek gólok. A Kielnél hiányzott a jó kapusteljesítmény, Mikler Roland viszont jobban állta a sarat, így erre alapozva magabiztos sikert aratott a hazai együttes.

A Pick Szeged úgy nyert vadonatúly arénájának nyitómeccsén a tavalyi BL-győztes Kiel ellen, hogy a német csapat csak egyszer, 1-0-nál vezetett a mérkőzésen.

A szegediek 14 ponttal állnak harmadik helyen az A csoportban, de az Aalborg csak jobb gólkülönbséggel előzi a második, negyeddöntőt érő pozícióban.

Végeredmény – kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport, 10. forduló Pick Szeged-THW Kiel (német) 30-26 (19-13)

lövések/gólok: 48/30, illetve 44/26

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 2/1

kiállítások: 6, illetve 6 perc